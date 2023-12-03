مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار لـ«ألفابيت» و«غوغل».

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «التقيت روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار لــ«ألفابيت» و«غوغل»، أحد أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتناول اللقاء استعراض نتائج الشراكة المثمرة بين دبي وشركات ومطوري التكنولوجيا، وما توفره دبي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية».

وأضاف سموه: «هناك فرص كبرى في المنطقة لتسخير هذا التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشراكاتنا المستمرة مع هذه الشركات سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 في توليد قيمة اقتصادية سنوية قدرها 100 مليار درهم عبر مبادرات التحول الرقمي».

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