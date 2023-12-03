«لاتيلير روبوشون».. وجهة الطعام الفرنسية تعود بحلّة جديدة

المصدر: دبي - البيان

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يعود «لاتيلير روبوشون L'ATELIER Robuchon»، وجهة الطعام الفرنسية الراقية، بحلّة جديدة وأقوى تحت إدارة فريق «111 مانجمنت» 111 Management، فيكتسي بديكور جميل وجديد وأجواء راقية وخدمة تراعي أدق التفاصيل. ويستحضر المطعم الكائن في قلب مركز دبي المالي العالمي شهرته العريقة وتاريخ فن الطعام إلى الإمارات ويتخطى جميع التوقّعات، مرسّخاً مكانته المميّزة بين المطاعم الراقية في المنطقة.

يعتبر اسم مطعم «لاتيلير روبوشون» مرادفاً للتميّز في مجال الطهي والمهارة الفرنسية، ويُخلّد مسيرة مؤسّسه الشيف الراحل جويل روبوشون، الذي لمع اسمه حول العالم وحاز 32 نجمة ميشلان في أكثر من 20 مطعماً في أهم العواصم حول العالم من لاس فيغاس وميامي إلى جنيف وهونغ كونغ وباريس ومدريد وسانت بارتس.

يعني اسم المطعم باللغة العربية «المحترف»، وهو فسحة من المهارة والإبداع تصطحب الضيوف في رحلة تخاطب الحواس وتدغدغ براعم الذوق، وتختزل مسيرة الشيف روبوشون وتَوقَه الدائم للكمال.

ويشمل فرع المطعم في دبي تراساً فسيحاً وقاعة داخلية تنقسم إلى قاعة طعام ومطبخ مفتوح ولاونج. ويطغى اللونان الأسود الأنيق والأحمر على الديكور الفاخر الذي ينمّ عن ذوق رفيع، بينما تعمّ الأجواء الراقية والأنسية، ويحرص فريق المطعم على تقديم خدمة ضيافة ممتازة؛ ألذ الأطباق مثل البيض المسلوق مع الكافيار، والبيتزا بالكمأة، والسمك المشوي، إلى جانب الأطباق الجانبية مثل البطاطا المهروسة.

تحت قيادة الشيف روبرتو توري، يحضّر فريق الطهاة الأطباق الفرنسية الكلاسيكية بلمسة عصرية مبتكرة، لتصبح تجربة الطعام الراقية بمتناول الجميع من دون المساس بأصالتها. وللاستمتاع بهذه التجربة على الأصول، يمكن للضيوف اختيار قائمة التذوّق التي تشمل ثمانية أطباق لذيذة.

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