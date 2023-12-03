«بريبتوال» تنظم تجمعاً غير مسبوق لصانعي الساعات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «بريبتوال غاليري Perpétuel Gallery» الوجهة المتخصصة لعشاق صناعة الساعات، عن نجاح معرضها الذي أقامته مؤخراً في دبي لمدة 5 أيام وبرز من خلاله قمة الحرفية في عالم صناعة الساعات الفاخرة، وجمع معرض «بريبتوال» مجموعة من الحرفيين، مما خلق تجربة فريدة للخبراء وعشاق جمع الساعات على حد سواء.

وتميز الحدث بتجمع استثنائي لأساتذة صناعة الساعات الفاخرة، وهو تجمع نادر يضم ''روجر سميث''، و''كرايون''، و''ليدرير''، و''ديريك برات'' من ''لوكا سوبرانا''، و''فيونا كروجر''، و''سيمون بريت''، و''لو رون''، و''أوسسيلون''، و''سينجر ريماجيند''، و''أوفريه''، و''أتيليه دو كرونومتري''. سيجتمع هؤلاء الأعلام في الصناعة تحت سقف واحد في معرض Perpétuel في مركز دبي المالي العالمي، مما يجعلها فرصة فريدة لعشاق الساعات لمشاهدة تألقهم المشترك. ويعد المعرض احتفالاً بفن صناعة الساعات الفاخرة، مع برنامج منسق يتضمن جلسات نقاشية، وكشفاً حصرياً عن ساعات محدودة الإصدار، وفرصة استثنائية للتواصل مع بعض أبرز صانعي الساعات المستقلين في العالم.

ويعتبر معرض «بريبتوال» الأول من نوعه في المنطقة الذي يستضيف فعالية بهذا الحجم، كتكريم للقطع النادرة والفريدة من نوعها. والذي ضم أيضاً متاجر مؤقتة لـ''سينجر ريماجيند''، و''تشارلز سيمون''، و''بوريجارد''، مما منح الحاضرين الفرصة لاستكشاف واقتناء هذه الإبداعات الاستثنائية بشكل مباشر.

وكشف «بريبتوال» عن ساعة ''فيونا كروجر'' ذات الإصدار المحدود، 'Fracture'، حيث ستعرض تصاميم '' كروجر'' المتقدمة التي تتجاوز حدود صناعة الساعات المعاصرة.

المعرض منصة لكل من هواة جمع الساعات والخبراء وعشاق الفخامة، مما وفر للجميع فرصة لتقدير واقتناء الساعات الاستثنائية ورحلة مميزة إلى عالم صناعة الساعات الفاخرة.

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