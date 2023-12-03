2.3 مليار دولار إيرادات سوق القهوة بالإمارات 2023

المصدر: دبي – البيان

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قال سعود النعيمي رائد الأعمال الإماراتي: « تُظهر الإحصائيات الحديثة أن إيرادات سوق القهوة في الإمارات خلال عام 2023 تُقارب 2.3 مليار دولار. وتعد رؤية الإمارات المتمثلة في أن تصبح رائدة عالمياً في صناعة القهوة والشاي عاملاً حيوياً في دعم أهدافنا.

ويعزو النعيمي نمو سوق القهوة في الإمارات إلى التوسع الحضري المتزايد، وقد لمسنا أيضاً زيادة في معدلات استهلاك مجموعة متنوعة من منتجات القهوة والمشروبات الساخنة».

جاءت تصريحات النعيمي بمناسبة إعلان شركة «كوفي ديسك» عن خططها لتوسيع نطاق عملياتها التجارية في المنطقة.

وأضاف النعيمي: «في سياق جهودنا المتواصلة لتقديم تجهيزات ومنتجات قهوة عصرية إلى الإمارات، يسرنا أن نعلن عن توسع خدماتنا في المنطقة ويؤكد التجاوب الطيب من جانب عملائنا على تقديرهم لالتزامنا وللتغييرات التحويلية التي نطمح إلى جلبها لمجتمع القهوة».

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