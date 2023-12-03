«دورشستر كوليكشن» تفتتح فندق «ذا لانا دبي» فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستعد علامة «دورشستر كوليكشن» لافتتاح فندقها الأول «ذا لانا دبي» فبراير المقبل، ويقع فندق ذا لانا في وسط مدينة دبي، ويطل على منطقة الخليج التجاري، ويتكون من 225 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب ذا لانا ريزيدنسز.

ومن المتوقّع أن يشكل افتتاح الفندق الجديد بداية عصر جديد في مشهد تجارب تناول الطعام في وسط دبي، حيث يعكس نمط الحياة الفاخر الذي تتميز به الإمارة بفضل تصاميمه الجريئة والأنيقة. ويتميز فندق ذا لانا بمساحات رائعة من تصميم جيليه وبوسييه، بالإضافة إلى الخدمات الراقية التي تشتهر بها فنادق دورشستر كوليكشن، ويسعى من خلالها لإرساء مكانته كأحد أرقى وجهات تناول الطعام في إمارة دبي.

نخبة المطاعم

ويحتضن فندق ذا لانا عدداً من المطاعم الجديدة بإشراف نخبة من ألمع الطهاة، وكشف عن تعاونه مع ثلاثة من أشهر الطهاة، وهم مارتن بيراساتيجوي وجان إمبرت وشيف المعجنات أنجيلو موسى، والذين سيشرفون على أربعة مطاعم جديدة، والتي ستنضم إلى المفاهيم الأربعة الأخرى التي يديرها فريق الفندق الأول لعلامة دورشستر كوليكشن في الشرق الأوسط، وهي الأول مطعم «جارا» ويُعدّ المطعم الأول لمارتن بيراساتيجوي الشيف الشهير والحائز 12 نجمة ميشلان في الشرق الأوسط والأول من نوعه في دبي، وهو يقدم قائمة من أطباق المطبخ الباسكي، والثاني «ريفييرا» وهو المطعم المتوسطي العصري المستوحى من التراث الشخصي للشيف جان إمبرت وخلاصة رحلاته، وهو مطعمه الأول في الشرق الوسط، ويُعد استمراراً لعلاقات التعاون الحالية للشيف مع دورشستر كوليكشن، حيث يدير إمبرت فريق الطهاة لدى فندق بلازا أتينيه باريس والثالث «هاي سوسيتي» ويوفر المطعم من موقعه على سطح الفندق تجربة فريدة من ابتكار جان إمبرت، والرابع «أنجيلو موسى» بونبون كافيه، والذي يقدم مفهوماً جديداً كلياً لمطعم المعجنات، حيث تتضمن قائمة المطعم توليفة من أنواع شراب العنب الفاخر والخبز الطازج ومجموعة من بونبون الشوكولاته والآيس كريم، ويشتهر موسى بأسلوبه المميز وأطباقه المبتكرة، وقد حصل على لقب أفضل حرفي في فرنسا، ويشتهر على نطاق واسع بكونه أفضل شيف معجنات في العالم.

إقبال وترقب

ومن المتوقع أن يشهد فندق ذا لانا، إقبالاً عالياً نظراً للترقب الكبير لافتتاحه، حيث يتميز بأرفع مستويات الضيافة الفاخرة ونمط الحياة الراقي.

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