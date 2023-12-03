«دبي للتسوق» ينطلق الجمعة بعروض مبهرة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، بباقة من الفعاليات الترفيهية والتسويقية غير المسبوقة وترسخ الإمارة وجهة عالمية للسياحة والسفر والتجزئة.

وعلى مدار 38 يوماً يتخللها أكثر من 170 من الفعاليات والتجارب التي لا مثيل لها يهدي المهرجان زوار الإمارة وسكانها أفضل التجارب والصفقات وتخفيضات هائلة على سلع ومنتجات مميزة في أنحاء المدينة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية الممتعة والجوائز القيمة لسعداء الحظ.

ويطلق مهرجان التجزئة المفضل في العالم حتى ختامه في 14 يناير 2024 مجموعة حصرية من العروض والتخفيضات المذهلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة.

كما يطلق المهرجان، العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة والوجبات الفريدة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية المميزة، والسحوبات والجوائز الضخمة التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية، إضافة إلى العديد من تجارب تذوق الطعام في أرجاء المدينة.

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