فنادق دبي تحتفل بعيد الاتحاد بأنشطة وفعاليات وعروض خاصة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت فنادق دبي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بأنشطة وفعاليات وعروض خاصة، واحتفل فندق البندر روتانا دبي، حضر الاحتفال أصحاب الفندق، ولفيف من الضيوف الكرام.

حضر الحفل لجنة الاستثمار بشركة العين الأهلية، والشركة المالكة لفندق البندر روتانا، والبندر أرجان من روتانا، وخالد محمد البادي الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار، وغيث هامل الغيث، ومحمد الصايغ، ومحمد حمادة مدير عام شركه العين الأهلية.

عكس الاحتفال بأنشطته وفعالياته روح عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أقيم حفل خاص لتقطيع الحلوى على أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات، بمشاركة الضيوف والزملاء الأكارم، وقد كان الحفل في مجمله تعبيراً عن الوحدة والفخر، وعن الثقافة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عكس التزام البندر روتانا باحترام هذه التقاليد.

أيمن عاشور، مدير عام الفندق، أعرب عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الرائعة فقال: «في هذا اليوم لا نحتفل فقط بالتاريخ العظيم لدولتنا، بل نحتفل أيضاً بروح الوحدة والتقدم، التي تتميز بهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لشرف كبير لفريق عمل الفندق أن نشارك هذه المناسبة مع ضيوفنا وزملائنا الكرام، فهم بمثابة العائلة بالنسبة لنا، وأريد أن أوضح لكم أن هذا الاحتفال يعد بمثابة تكريم للتوليفة المتناغمة من الثقافات المتنوعة، التي يمثلها فندقنا».

ووجه عاشور دعوته للجميع لمشاركة فريق الفندق، خلال الاحتفالات المقبلة، وقال: «يعكف فريقنا المتفاني في «Gusto» و«Salt and Pepper» على إعداد مجموعة من المناسبات الخاصة، والليالي ذات اللمسات المتميزة، لضمان استمتاع ضيوفنا الأعزاء بموسم عطلات لا يفارق مخيلتهم أبداً».

وأضاف عاشور: «هذه الفعاليات دائماً ما تثلج صدور ضيوفنا، من خلال تقديم تجارب طهي فريدة ولحظات سعيدة لهم، للاستمتاع بأفضل المناظر، التي تتضمن الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة».

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