اقتصادية عجمان تحتفل بأول رخصة تصدر رقمياً في «عيد الاتحاد» الـ 52

المصدر: عجمان – البيان

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احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأول رخصة اقتصادية ورقمية في الآن ذاته صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُوّجت فخراً شركة «إكزوتيك يونيفيرس لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية»، والمسجلة ضمن «برنامج ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل لحمل رخصتها التجارية تاريخاً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن جميعاً والمقيمين على أرضها، فذاك اليوم هو الفجر الجديد الذي تأسست فيه الإمارات حتى غدت الدولة الفتية مثلاً طيباً يحتذى في العالم ومنارة تشع أملاً نحو بناء مستقبل أفضل للعالم.

كما كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة في العام 2022 ولطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية، ودعت مالكها، وهو من الكوادر الوطنية، للسير على خطى القائد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الوطن وبات اليوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية والازدهار.

أول رخصة

وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: «ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تحمل تاريخ ميلاده، وتميّز بأنها صادرة عن طريق خدماتنا الرقمية عبر الموقع الإلكتروني، ولذلك دلالات واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عاماً تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة، فها هي قد احتلت المرتبة الـ13 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023».

وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه حين قال: «نضع نصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، كذلك توفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها، ساعين بذلك لتعزيز مكانة عجمان بوصفها مركزاً للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي، ولن نتوانى عن مواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كل السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة، وسنواصل جهودنا بكوادرنا الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».

دعم

من جهته عبَّر علي أحمد الشامسي عن شكره وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية قائلاً: «أعبر عن امتناني العميق لدعم اقتصادية عجمان لريادة الأعمال في الإمارة، التي تسهم بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وإن هذا التكريم يعكس الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل على المتعامل إجراءاته الحكومية، حيث لم يستغرق إصدار رخصتي الوقت، وكان ذلك في يوم إجازة رسمية في اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً في الثاني من ديسمبر».

وأكد مواصلة تطوير مشروعه والتزامه بالقوانين والاشتراطات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية والتزامه بتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. وأضاف: «أعتبر هذا التكريم حافزاً لأواصل به تقديم خدمات ذات كفاءة وجديرة، ونعد بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والإسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان».

نتائج

وفي خضم ذلك، أعلنت الدائرة نتائج تقرير حركة الأعمال التي تشير إلى تحقيق نسبة نمو 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، شكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39% من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33% من إجمالي المعاملات الرقمية، ومن أصل 31 ألف معاملة تمت رقمياً بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد على 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وقد شكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقمياً، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.

تكريم

وعلى هامش الفعاليات تم تكريم 5 مشاريع، هي: مكتب الوحدة للعقارات، وشركة شمس لصناعة الصناديق، وشـركة جمعة فاضل للصناعات المعدنية المحدودة، وعين للإعلانات، وكراج حضرموت، وذلك تقديراً وعرفاناً بامتثالهم والتزامهم بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصهم الاقتصادية قبل 40 عاماً فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتهم المجتمعية وتفانيهم، وتشجيعاً لهم على الاستمرار دوماً في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.

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