350 مليون دولار صفقات معرض العلامات التجارية الهندية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استقطب معرض العلامات التجارية الهندية الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي 2800 مشترٍ من 67 دولة معظمهم من تجار التجزئة والمستوردين من الأسواق الرئيسة من الإمارات والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والبحرين والكويت واليمن ومصر وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون والصومال والجزائر والسودان وروسيا والعديد من الدول الأخرى.

وشكلت جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI) منظمة المعرض علامة فارقة تاريخية في سوق التجزئة العالمية مع الاختتام الناجح لـ«العلامات التجارية الهندية» التي عرضت أكثر من 350 علامة تجارية هندية للملابس.

وقال راجيش ماساند، رئيس جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI) إن من أبرز ما يميز المعرض قيمة الصفقات والأعمال التي تقدر بـ350 مليون دولار أمريكي والتي تم تحقيقها على مدار الدورات الثلاث للمعرض وفي السنوات الثلاث الماضية، فشهد الحدث إمكانات وطلباً قوياً على العلامات التجارية للملابس الهندية في السوق الدولية.

وأضاف ماساند إن «هذه المبادرة الرائدة لعرض التنوع والتميز في العلامات التجارية للملابس الهندية قد فاقت كل التوقعات، وإن المشاركة والحضور النشطين للمشترين المتميزين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤكدان الهيمنة المتزايدة للعلامات التجارية الهندية، ولا يمثل هذا الإنجاز فصلاً مهماً في رحلتنا فحسب، وإنما يعزز أيضاً العلاقات الاقتصادية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».

وقال جايش شاه، رئيس مجلس إدارة شركة Brands of India نائب رئيس جمعية مصنعي الملابس في الهند: «نحن فخورون للغاية بالنجاح الرائع الذي حققته شركة Brands of India في النسخة التمهيدية، وتؤكد الأعمال الكبيرة التي تم إنشاؤها على ظهور وقبول العلامات التجارية للملابس الهندية على مستوى العالم، وسنواصل عقد هذه الأحداث المركزة في المستقبل لأنها تمثل مستقبلاً واعداً لصناعة الملابس الديناميكية في الهند».

وفي معرض حديثه عن نطاق التنوع المتاح في المعرض، قال كبير لومبا، الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك للبيع بالتجزئة في مجموعة لاندمارك: «أنا أستمتع برؤية الحماس هنا. الأجواء إيجابية للغاية. هناك الكثير من الشركات المصنعة وأصحاب العلامات التجارية القادرين الذين اجتمعوا معاً لعرض أفضل ما لديهم، ومن الجيد أنهم أتوا لاستكشاف الفرص في الشرق الأوسط. إن إمكانات الملابس الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هائلة. إنهم يمتلكون التكنولوجيا والكفاءة والأشخاص والعاطفة والمواد الخام، ولديهم البنية التحتية بأكملها وسوق الشرق الأوسط مربحة للغاية، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة».

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