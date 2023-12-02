260 شركة إيطالية تستعرض تقنيات البناء المتقدمة بمعرض «الخمسة الكبار» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إيطاليا، عن مشاركة 260 شركة وطنية، تعمل في مجال تقنيات البناء المتقدمة ومواد البناء والأحجار الطبيعية، في الجناح الإيطالي الرسمي المشارك في معرضي الخمسة الكبار «Big 5 Global» و«الشرق الأوسط للأحجار»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وتتعاون وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، الراعي الفضي لمعرض «Big 5 Global 2023»، مع السفارة الإيطالية في أبوظبي، والقنصلية العامة الإيطالية في دبي، وترعى 99 شركة إيطالية من إجمالي الشركات المشاركة، بالتحالف مع جمعيات الصناعة الرئيسة، وبالتعاون مع «CASEITALY».

كما تستعرض 44 شركة إيطالية، تم تجميعها بواسطة جمعيات مؤثرة، مثل «FINCO»، و«ACMI»، و«ANFIT»، و«ASSITES»، و«PILE»، أحدث الحلول الإيطالية لتشييد المباني وصيانتها، فيما تكشف 55 شركة أخرى النقاب عن أحدث منتجات وتقنيات الرخام والأحجار الطبيعية في معرض الشرق الأوسط الضوء، بالشراكة مع «Confindustria Marmomacchine».

وتعزز إيطاليا مكانتها كمصدر رئيس لقطاع التشييد ومواد البناء في دولة الإمارات، حيث حققت صادرات ملحوظة بقيمة 60 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 98 % في قطاع مواد البناء والأحجار الطبيعية، إلى جانب نمو كبير بنسبة 29.89 % في قطاع تقنيات البناء، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، التزاماً بـ «صنع في إيطاليا»، ودورها في سوق البناء الأخضر، والنجاح المستمر لشراكاتها التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال «لورينزو فنارا» سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «فخور بالحضور القوي للشركات الإيطالية في معرضي «Big 5 Global» و«الشرق الأوسط للأحجار»، حيث توفر هذه المنصة فرصة كبيرة لعرض الابتكارات في مواد البناء والحجر الطبيعي والتقدم التكنولوجي، والتزام إيطاليا القوي بالاستدامة البيئية، وتقديم حلول مصممة خصيصاً، وتحظى بشهرة عالمية».

بدوره، قال «لورينزو جالانتي» مدير عام وكالة التجارة الإيطالية، إن الشركات الإيطالية المصنعة لمواد البناء والأحجار الطبيعية، تشهد نمواً كبيراً في صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إلى الإمارات، مؤكداً التزام بلاده بالاستدامة البيئية في سوق البناء الأخضر، الذي من المتوقع أن يصل إلى 187.4 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي قدره 8.6 %.

من جانبه، قال فلافيو مارابيلي الرئيس الفخري لشركة «Confindustria Marmomacchin»، إن الشركات الإيطالية تهتم بمجال الاستدامة البيئية في استخدام الأحجار الطبيعية، بدلاً من المواد الاصطناعية، كما أن هذا التحدي «الأخضر»، أصبح بالغ الأهمية بشكل متزايد بالنسبة للقدرة التنافسية للقطاع، لافتاً إلى أن الجناح الإيطالي خلال معرض الشرق الأوسط للأحجار، يكشف النقاب عن مبادرات رائدة، وعرض لتقييم دورة الحياة (LCA) في قطاع الحجر الإيطالي.

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