موانئ أبوظبي وسكك حديد كازاخستان تؤسسان مشروعاً مشتركاً

المصدر: دبي - البيان

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بحضور قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة «كازاخستان تيمير زولي» شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، والرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في آسيا الوسطى، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتعزيز ربط السكك الحديدية، وخدمات الشحن البحري، وتطوير العمليات في الموانئ الكازاخستانية، ودعم التحول الرقمي والربط اللوجستي في منطقة آسيا الوسطى.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيهدف المشروع المشترك، المملوك بنسبة 51% من قبل مجموعة موانئ أبوظبي، وبنسبة 49% من قبل شركة «كازاخستان تيمير زولي»، إلى إنشاء مركز لوجستي إقليمي ديناميكي، والاستفادة من خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في الإدارة والتشغيل، وتطوير العمليات اللوجستية والحلول الرقمية، إضافة إلى الاستفادة من المعرفة والممارسات الإقليمية لشركة «كازاخستان تيمير زولي» في العمليات المتقدمة للسفن والتحسينات اللوجستية، ومن ضمنها عربات نقل البضائع الصلبة عبر السكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتوسيع البنى التحتية للسكك الحديدية، ويتماشى المشروع المشترك مع مساعي مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «كازاخستان تيمير زولي» المتمثلة في إحداث تحول في المشهد اللوجستي الإقليمي.

وقال عبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي: «لا يقتصر مشروعنا المشترك مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، على تعزيز الربط البحري بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإنما يشمل أيضاً فتح طرق تجارية جديدة لتسهيل حركة البضائع عبر هذه المناطق وزيادة كفاءتها. ونتطلع من هذا المشروع المشترك إلى زيادة أحجام التجارة البحرية العالمية، وعبر الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، فإننا مستعدون لخلق اقتصاد إقليمي مزدهر، سيكون له التأثير الإيجابي في الصناعة البحرية العالمية عبر زيادة الطلب على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية».

وقال يرلان كويشيباييف، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية في شركة «كازاخستان تيمير زولي»: «سيركز المشروع المشترك الجديد على توسيع البنى التحتية للموانئ على بحر قزوين، وإنشاء مراكز تجارية، وجلب التقنيات الرقمية المتقدمة، وسيسهم التعاون بين شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية ومجموعة موانئ أبوظبي في تطوير إمكانات النقل والترانزيت في كازاخستان، وزيادة اتجاهات التصدير وخلق سوق للسلع الكازاخستانية في دول الخليج العربي».

وسيجرى تنفيذ المشروع المشترك على مراحل، وسيتعاون كلا الجانبين على تطوير النظم الإلكترونية البحرية، وعمليات السفن، وتطوير الموانئ والتجارة، وتوسيع البنى التحتية للسكك الحديدية. وتَعد هذه الخطط الطموحة بتحويل المشهد اللوجستي العالمي وتعزيز تدفق التجارة والكفاءة البحرية، لدفع المنطقة إلى حقبة جديدة من النمو الاقتصادي والتميز اللوجستي.

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