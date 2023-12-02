تعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز التحكيم الخليجي

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور المهندس كمال عبد الله آل حمد، مع وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي، التعاون المشترك، بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، في ما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري، وإجراءات المحاكم، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال استقباله القاضي شملان عبد الرحمن الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف، ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والأستاذ أحمد عبد الرحمن الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية، ومكتب رئيس المحاكم بالمركز، وذلك في مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي بالبحرين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز