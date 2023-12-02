«الدار العقارية» تستحوذ على «لندن سكوير» بمليار درهم

المصدر: لندن – البيان

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أكملت شركة «الدار العقارية» الإماراتية الاستحواذ على شركة التطوير العقاري «لندن سكوير» ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار).

وأعلنت «الدار العقارية» في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الصفقة هي «أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها، وتنويع مصادر إيراداتها، وتعزيز فرص تكامل الأعمال، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة».

وذكرت الشركة أن استحواذها «على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة، مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما أن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة من النمو لكلتا الشركتين، وستوفر فوائد في الاتجاهين مما يحقق تأثيراً إيجابياً للمجتمعات، ويجلب فرصاً جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة. ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما، وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية لندن سكوير للاستحواذ على الأراضي بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن».

وتوقعت «الدار العقارية» أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظراً لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.15 مليارات جنيه إسترليني.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية «إن استحواذنا على لندن سكوير يشكل أول استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي والتي أعلنا عنها مؤخراً، إذ نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة. وبالنظر إلى التكامل الكبير بين عملياتنا، سنوظف نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة ونهجنا المتشابه في بناء وتنفيذ المشاريع السكنية ونقل خبرات الدار المتميزة إلى سوق العقارات البريطاني لنبني قاعدة قوية لنا خارج المنطقة، ونواصل اغتنام الفرص الممكنة لتوسيع حضورنا دولياً».

وقال آدم لورانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لندن سكوير»: «يمثل استحواذ الدار العقارية على لندن سكوير خطوة مهمة بالنسبة لنا وبداية فصل جديد في قصة نجاحنا. فالدار شركة عريقة تتمتع بسمعة قوية وإمكانات استثنائية ولديها معرفة وخبرة طويلة في القطاع العقاري، مما يتيح فرصة أكبر أمام لندن سكوير للنمو وتوسيع حضورها في سوق لندن الكبرى وجنوب شرقي إنجلترا عموماً».

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