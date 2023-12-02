3.5 تريليونات رسملة الأسهم المحلية أول جلسات ديسمبر

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.55 تريليونات درهم أمس، في أول جلسات شهر ديسمبر، منها 2.875 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و675.2 ملياراً في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة بنحو 1.02 مليار درهم منها 809.06 ملايين درهم في أبوظبي، و208.5 ملايين درهم في دبي، وتم تداول 220.46 مليون سهم عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي أمس، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 1.3%، وأغلق عند 3987.75 نقطة، منخفضاً 0.11%. واستحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، في تداولات أمس، أولى جلسات ديسمبر، بسيولة ناهزت 115.4 مليون درهم، 55.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 208.5 ملايين درهم.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 3.99 دراهم، ليقود ارتفاعات 16 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 2.1%، وأمان 2%، ودبي للاستثمار 1.36%، وتعاونية الاتحاد 1.2%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 12 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 56.64 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 44.6 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9539.08 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم أسمنت الفجيرة 14.8%، وأريد 12.8%، وأسمنت الخليج 9.6%، وبالمز الرياضية 2.2%. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 223.4 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 101.14 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 86.98 مليون درهم.

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