10 % تراجع الشكاوى من خدمات الاتصالات في الدولة 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تراجعت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 لتنخفض من 23.9 ألف شكوى إلى 21.5 ألف شكوى خلال العام الجاري.

وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات أمس أن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 99% وفق المشغلين على مدار الفترة المنقضية من العام.

وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة» أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و80 % في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وسجل شهر نوفمبر أقل معدل خلال العام بحوالي 1151 شكوى، حيث كان معدل الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%.

وعلى صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى تلاه كل من شهري أغسطس وسبتمبر، حيث سجل كلاهما 2200 شكوى، فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى.

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