51 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 11 شهراً

المصدر: دبي- محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 50 ألفاً و966 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، قفزت عدد الحسابات الجديدة 113.3 % خلال نوفمبر 2023، لتصل إلى 9014 حساباً جديداً، مقارنة بـ 4226 حساباً جديداً في نوفمبر 2022.

وسجل عدد الحسابات الجديدة ارتفاعاً 4.9 % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 48 ألفاً و573 حساباً جديداً خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 9014 حساباً جديداً في نوفمبر الماضي، و3608 حسابات في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بواقع 10603 حسابات، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 8883 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 7029 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5086 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 3707 حسابات، و«المشرق للأوراق المالية» 2942 حساباً.

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