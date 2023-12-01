قطاع التجزئة والضيافة يوفر عروضاً استثنائية في عيد الاتحاد

المصدر: دبي – البيان

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وفّر قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم في الإمارات، عروضاً استثنائية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وتحتفي دبي بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية، وتجارب فنون الطهي المتنوعة، التي ستعم مختلف أنحاء الإمارة.

ويحتفل فندق البندر روتانا دبي بعيد الاتحاد، من خلال استقباله لأعداد هائلة من الزائرين من كل أرجاء المعمورة بمستوى عالٍ من كرم الضيافة، وبالعديد من العروض الفريدة، ويشهد الفندق حالياً نسبة إشغال عالية، ما يدلل على شهرته العالمية كوجهة رائدة في دبي، ويقدم فندق البندر روتانا خصماً بنسبة 20 % على أقل سعر عام على باقة Family Stay Escape، التي من خلالها يستطيع الضيوف الاستمتاع بترقية مجانية إلى الإقامة مع وجبتي طعام، وسرير إضافي في الغرفة، وأيضاً المزيد، ما يضمن تجربة فريدة لا تنمحي من ذاكرة أي أسرة.

وعبّر أيمن عاشور المدير العام لفندق البندر روتانا، عن سعادته وترحيبه الحار بضيوف الفندق، قائلاً: «بينما نرحب بالضيوف من جميع أنحاء العالم، لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر COP 28، وفي خضم احتفالاتنا بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبموسم الأعياد، يسرنا أن نقدم مجموعة من التجارب والعروض الاستثنائية، بهدف جعل الفندق ليس مجرد مكان للإقامة، بل مكان تصنع فيه الذكريات، حيث يستمتع الضيوف بجمال المدينة، وهي في أبهى زينتها وجمالها».

ومن جهته، تعاون فندق ميديا روتانا، دبي مع الهلال الأحمر الإماراتي ومدرسة دبي الوطنية-البرشاء، لإقامة احتفالهم السنوي بمناسبة يوم الاتحاد لدولة الإمارات، رسم البسمة على وجوه الأطفال. وعكس هذا الحدث، الذي ركّز على البساطة والبهجة، التزام فندق ميديا روتانا، دبي، تجاه المجتمع ورفاهية الأطفال.

وعبّر شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا، عن تقديره للمشاركة في هذه المناسبة: «نحن في فندق ميديا روتانا، دبي، نؤمن بقوة العمل الجماعي لخلق لحظات ذات معنى. إن تعاوننا مع الهلال الأحمر الإماراتي ومدرسة دبي الوطنية - البرشاء، للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة،هو شهادة على التزامنا بالقضايا المجتمعية.

برنامج حافل

وكشف مطعم آشاز جوبر عن برنامجه في هذا المناسبة، بإطلاق قائمة طعام بمزيج مثير للإعجاب من النكهات الهندية والإماراتية. هذا الانتشار الفخم، يجمع بين الوطنية والبذخ. وتشمل إبداعاته في الطهي لحم خروف، كوبيدة كباب، وبقلاوة شات، ولوبستر تكا برياني، ودجاج تكا المحضر بألوان علم الإمارات العربية المتحدة الزاهية، وغيرها الكثير. للحصول على طريقة مبهجة لاختتام الاحتفال، لا تنسَ الاستمتاع بكعكة حليب الورد الشهيرة واللذيذة.

وتعتبر المغنية والممثلة الهندية ذات الشهرة العالمية، آشا بهوسل «فريدة مثل صوتها»، القوة الدافعة وراء هذا المطعم الحائز على العديد من الجوائز. لا تزال آشا بهوسل تشرف شخصياً على عمل خبير التوابل في المطاعم، لضمان طبع جوهر فلسفتها الطهوية في كل مطبخ، وفي تجربة كل عشاء. تأسس مطعم آشاز في عام 2002، وهو يقدم طعاماً هندياً معاصراً أصيلاً، من شمال غربي البلاد، مع خدمة لا مثيل لها، ومقاعد حديثة ضمن أجواء حميمة - وهو مكان يعكس حقاً 20 عاماً من الإنجازات. خلال 20 عاماً فقط، أصبحت سلسلة المطاعم الهندية العالمية المفضلة لدى المطاعم الإقليمية والدولية، من خلال 13 موقعاً في 5 دول وقارتين، مثل دبي وأبوظبي والبحرين والكويت وقطر وبرمنغهام ومانشستر.

مبادرة استثنائية

واحتفل مطعم أوملت راجو بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، والتي تأتي مواكبة لعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، ونجاحه في تعزيز مكانته كوجهة مفضلة لتناول أشهى وجبات الأومليت، باستخدام أجود المكونات، والمحضرة بأكثر من 85 طريقة.

وبحلول عيد الاتحاد، يحتفي المطعم بالمناسبة الوطنية المتميزة، مع مبادرة استثنائية على شكل زي جديد مميز لطاقم العمل.

وقال ناكول مهريش، مالك مطعم راجو أومليت: «أتاحت لنا دبي، بمزيجها السكاني العالمي، الوصول إلى عملاء من كافة أنحاء المعمورة، وتشمل قائمة زبائن المطعم أكثر من 120 جنسية، يفضلون الأطباق التي نقدمها، التي تتميز بنكهة محلية فريدة، تبعث الراحة والسعادة لكل من يتناولها. نفخر بعملائنا المخلصين من السكان المحليين والمغتربين، على حد سواء، وهو ما أردنا إلقاء الضوء عليه، ونحن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة للافتتاح».

وأضاف: «الجميع يحب الأجواء الممتعة التي نحرص على توفيرها في المطعم، على مر السنين، مع المحافظة على عنصر البساطة في التصميم، وتقديم فقرات ترفيهية، مثل الرقص الرائع الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي. إن اسم دبي مرادف للجودة العالية، والعملاء المرموقين، والتميز في الخدمة، وكل ذلك ينعكس في تجربة راجو أومليت لتناول الطعام».

كتب وألعاب

وكشفت «بوردرز» النقاب عن عرض استثنائي مع «تخفيضات بيج بوردرز»، في مجال الكتب والألعاب والقرطاسية في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تواصل هذه الفعالية فتح أبوابها، حتى ليلة رأس السنة الجديدة، في 31 ديسمبر 2023، في مدينة دبي للاستوديوهات النابضة بالحيوية.

وصممت «تخفيضات بيج بوردرز»، لتضمن توفير فرصة حقيقية للمتسوقين من جميع الأعمار، حيث نرتقب عرض خصومات منقطعة النظير، تصل إلى 75 %، على مجموعة واسعة من الكتب، ومجموعة من ألعاب الترفيه والتعليم والمقتنيات والقرطاسية، والتي تتسم بجودة عالية، وتشتمل على منتجات حصرية، واردة من علامات تجارية مشهورة، مملوكة لشركة بوردرز في دولة الإمارات، ومنها سميجل وبيبر تشيز. وسواء كنت من عشاق قراءة الكتب، أو الاستفادة من أكثر الكتب مبيعاً، أو تسعى لإحضار لعبة مثالية لطفلك، أو تهوى حيازة المواد المكتبية ومستلزماتها المذهلة، لدينا ما يُرضي كافة تطلعاتكم.

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