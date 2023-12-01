«بانيان تري دبي» يفتتح أبوابه في جزيرة بلوواترز

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بانيان تري، إحدى أشهر العلامات التجارية في مجال الضيافة على مستوى العالم، عن افتتاح أول منتجع لها في دبي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2023.

ويقع منتجع بانيان تري دبي، الذي يقدم مجموعة متكاملة من المطاعم والمرافق الترفيهية، على الواجهة البحرية لشواطئ جزيرة بلوواترز دبي، وجهة عشاق المعيشة الفخمة والحيوية التي تقدمها دبي القابضة، والتي لطالما عرفت بتقديمها مزيجاً متكاملاً من وجهات مثالية للسكن، وتجارة التجزئة، والضيافة، والترفيه.

وقال بيتر هيشلر، نائب الرئيس الأول ورئيس العمليات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة بانيان تري «أن المشروع قد تم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة من الشركاء المرموقين مثل شركة إنيسمور ودبي القابضة».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن منتجع بانيان تري دبي سيستقطب الكثير من الزوار والمسافرين الباحثين عن وجهات ترفيهية وعملية على حد سواء بفضل موقعه الاستراتيجي المركزي، كما سيشكل المنتجع نقطة جذب مثالية للمقبلين على الزواج الباحثين عن أماكن مميزة لإقامة حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل. نتطلع بفارغ الصبر إلى الترحيب بزوارنا في بانيان تري دبي، الذي يقدم أعلى معايير الضيافة العربية والفخامة المتميزة».

ويتألف منتجع بانيان تري في دبي من 178 غرفة، تتميز جميعها بتصاميم فريدة من نوعها صممتها شركة بلينك ديزاين الرائدة، حيث تمنح جواً من الأناقة المتناهية والبساطة الراقية. تتفاوت مساحات الغرف في المنتجع، والتي تمتد من 54 إلى 315 متراً مربعاً، وتتميز بأجوائها الدافئة والقريبة من الطبيعة، إضافة إلى تصميماتها اليدوية التي تعكس روح الضيافة والراحة.

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