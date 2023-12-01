فعاليات اقتصادية: «عيد الاتحاد» روح الوطنية والأداء الإيجابي في المجالات كافة

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات المبهرة، التي حققتها دولة الإمارات على مدار 52 عاماً من البناء والتطوير في شتى المجالات.

وتأتي لتؤكد أن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، والتي غرسها فينا الآباء المؤسسون والرعيل الأول من رجال الوطن الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات، والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم ونحتفي بها كل عام لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

وقالت الفعاليات إن الأداء الإيجابي لدولة الإمارات في المحاور والمؤشرات كافة التي رصدها التقرير، أسهم في ترسيخ موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 48 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسة والفرعية بما في ذلك محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.

فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

وطن العطاء



وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، نحتفل بوطننا المعطاء الذي نفخر بانتمائنا إليه، الذي قدم ويُقدم للعالم نموذجاً يُحتذى به في الوحدة الوطنية، والريادة والتميز، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وإخلاص شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وارتباطه الوثيق بوطنه والولاء اللامحدود لقيادته، ونُجدد العهد والولاء لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة.

كما نُجدد التأكيد على التزامنا بالمزيد من العمل والعطاء لنسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولتنا الحبيبة التي تواصل تحقيق الإنجازات المبهرة عاماً بعد عام حتى وصلت إلى مكانة عالمية مرموقة».

قيم التضامن

وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «في عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات نتوجه بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وللشعب الإماراتي الوفي الذي يواصل العمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل لدولته، ونشعر بالفخر بإنجازاتنا الوطنية وبما تحققه الإمارات من نجاحات ملموسة وتطور يطال المجالات كافة.

لقد بات الثاني من ديسمبر في كل عام فرصة لنحتفل كأمة واحدة وتحت علم واحد وقيادة موحّدة تجسد قيم التضامن وتعكس تطور دولتنا الحبيبة. وإننا على ثقة أن مسيرتنا الوطنية ستواصل التقدم نحو المستقبل، فقد استطاعت على مدار السنوات الماضية أن ترسّخ مكانتها الرائدة عالمياً، وباتت نموذجاً يُلهم دول العالم في التنمية والازدهار».

فخر واعتزاز

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة:

أن عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز بمسيرة اتحادنا الحافل بالإنجازات التي ينعم بها المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة التي تواصل النهوض بالإمارات، وتستمد رؤى التطوير بالسير على خطى الآباء المؤسسين للاتحاد، والبناء على النجاحات المستمرة التي تحققت على مدى أكثر من خمسين عاماً في مختلف القطاعات.

وأضاف محمد إبراهيم الرئيسي، في تصريح له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أن المستوى العالي من الأمن والاستقرار في الإمارات، إضافة إلى رسوخ أحدث الممارسات في أداء مختلف مؤسسات الدولة، يعد إحدى ثمار قيام الاتحاد، إلى جانب ما تشهده الإمارات من تطور ونهوض شامل يخدم سمعتها، ويرسخ حضورها كمركز تجاري واقتصادي رائد على المستوى العالمي.

مؤكداً أن مناسبة عيد الاتحاد تدفعنا جميعاً لمواصلة العمل للخمسين عاماً المقبلة بجهد وتفان من أجل الارتقاء بمكانة الوطن وترسيخ بيئة متكاملة تضمن للأجيال القادمة القدرة على المضي في العمل والابتكار، فهذا اليوم دعوة لجميع أفراد المجتمع للمضي قدماً بثبات ويكونوا عناصر فاعلة في حاضر ومستقبل وطننا الإمارات.

خطوات هائلة

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن احتفالنا اليوم بعيد الاتحاد هو تخليد لتجربة رائدة، ليس للوحدة فقط بل تجربة للإنجاز في شتى الميادين، وما تحقق يصعب حصره في سطور، لافتاً إلى أنه عندما يُشار إلى بعض الجوانب المضيئة في المسيرة، فسنجد الخطوات الهائلة التي بذلتها واتخذتها القيادة الرشيدة فكانوا خير خلف لخير سلف، فواصلوا قيادة مسيرة الخير والنماء.

والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن دولة الإمارات تشكل في تجربتها ومنجزاتها نموذجاً يحتذى في الريادة والتنافسية والإلهام، وأن الإنسان هو أعظم الثروات، التي يجب الحفاظ عليها وصونها.

منارة جاذبة

وقال الشيخ عبدالرحمن سيف بن سيف حمد الشرقي نائب رئيس إن أيه جي سي سي للاستثمار، «يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية نحتفي خلالها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على الصعيد المحلي الإقليمي والعالمي في مختلف المجالات. وتؤكد هذه المناسبة الغالية على المبادئ والقيم التي غرسها الآباء المؤسسون.

حيث باتت دولة الإمارات منارة جاذبة لمختلف شعوب العالم عبر ترسيخها قيم العطاء والتعايش، والتطلع الدائم إلى استشراف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. ونتقدم بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأسمى آيات التهاني لقيادة وشعب الإمارات، ونجدد العهد على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

عزيمة وإرادة

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52، يمثل يوماً تاريخياً خالداً نحتفي به بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، الذين وضعوا بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة لبنات دولة الاتحاد القوية التي تزداد ازدهاراً عاماً بعد عام بفضل عزيمة وإرادة وحكمة قيادتنا الحكيمة، التي تمضي بدولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة.

وقال عبدالله سلطان العويس: في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة التي تقود مسيرتنا الاتحادية من إنجاز إلى إنجاز، بناءً للدولة، واستكمالاً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وجهودها العالمية في مضمار التنمية والاستدامة.

والتي تكللت باستضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بشأن تغير المناخ، في تأكيد على دور الإمارات الريادي في ترسيخ مبادئ الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض.



دور ريادي

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ52 هو مناسبة وطنية مجيدة ومحطة فارقة في تاريخنا.

ويأتي وجميع أبناء الوطن ينظرون بعين الفخر والاعتزاز والثقة، بصفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا، تواصل فيها مسيرتها التنموية في ظل قيادتنا الحكيمة التي تقود الإمارات نحو مئوية الريادة والتقدم بعزيمة وإصرار لا يلين وبرؤية استشرافية واضحة المعالم تنبثق منها الخطط الاستراتيجية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وترسخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات.

، مضيفاً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة المسيرة ومضاعفة الجهود، لتظل بصمتها راسخة في دعم مسيرة تقدم دولة الإمارات وريادتها اقتصادياً.



مستقبل مشرق

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة عظيمة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد.

وعمق مشاعر المحبة والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وهو تأكيد لمشاعر الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة، وتسمو فيه مشاعر الفخر بصرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون بناة الاتحاد الذين بنوا نهضة الدولة وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد.

وقال: يأتي يوم الثاني من ديسمبر كل عام، ليذكرنا بنجاح قصة الاتحاد وعظمة الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال مسيرة الإمارات، وليكون حافزاً وملهماً لنا للمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات الدولة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي جمعت بحكمتها شعباً بأكمله، تحت راية واحدة وروح واحدة غايتها تعزيز أواصر الاتحاد ومتانة أركانه وازدهار وسعادة شعبه.

رؤية استشرافية

قال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: يمثل عيد الاتحاد مناسبة فخر واعتزاز في المسيرة المشرفة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات بارزة على مدى أكثر من خمسة عقود في جميع القطاعات والميادين، ما جعلها مثالاً للتقدم والتنمية والازدهار بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها، إن هذا اليوم الوطني يجسد رسالتنا في تعزيز الوحدة والازدهار وقيم الحب والاحترام والتسامح بين جميع سكان الدولة.

ونعبر في هذه المناسبة العظيمة عن امتناننا العميق للآباء المؤسسين الذين رسموا ملامح النهج التنموي المستدام الذي تسير عليه الدولة وهو ما وضعها في موقع الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونؤكد التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية ملهمة تدعم اقتصادنا الوطني وترفع من قدرته التنافسية.

مسيرة إنجازات

وقال المهندس عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: نحتفل بعيد الاتحاد تعبيراً عن فخرنا بهويتنا الوطنية، واعتزازنا بمسيرة الإنجازات الحضارية لوطننا منذ تأسيس دولة الاتحاد. وتكتسب هذه المناسبة مكانة خاصة في ذاكرة الوطن، إذ تتجلى فيها مشاعر الانتماء الراسخ لوطننا العزيز والولاء لقيادتنا الرشيدة.

واستلهاماً من روح الاتحاد، تمضي دولتنا اليوم بعزم وثبات في ترسيخ ريادتها في مختلف المجالات، مقدمة للعالم نموذجاً ملهماً في التقدم والنماء، وتعزيز ثقافة العمل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، يشرفنا في شركة الاتحاد العقارية أن نشارك شعب دولة الإمارات وكل المقيمين على أرضها احتفاءهم بعيد الاتحاد، مجددين الوفاء لقيمنا الوطنية.

عطاء ونماء

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، نحتفي بما حققته الدولة على مدى العقود الماضية تحت راية الاتحاد، إذ استطاعت ترسيخ ريادتها في شتّى المجالات.

ونُعرب في هذا اليوم عن فخرنا بمسيرة متواصلة من العطاء والنماء والتطور منذ إرساء دعائم الاتحاد واليوم، تتواصل مسيرة الريادة والتقدم والازدهار في ظل قيادة رشيدة بَنَتْ على المكتسبات الحضارية والإنجازات المشرفة للدولة، ومضت قُدماً في تحقيق الريادة لدولة الإمارات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

منارة للاستدامة

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، «تأتي هذه المناسبة لتؤكد أن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب والتي غرسها فينا آباؤنا الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم ونحتفي بها كل عام، لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

حيث يشكل اتحادنا تجربة فريدة، يكمن سرها بوجود المخلصين، وبإصرار أبناء الوطن الطامحين، لتغدو دولتنا مصدراً للعز والافتخار وموطناً للمعرفة والابتكار ومنارة للاستدامة والازدهار لأجيال ينعمون بالرفاهية والرغد والاستقرار».

تطور وازدهار

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات الحبيبة، يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا ويديم علينا الأمن والأمان. يمثل اليوم الوطني مناسبة للتأمل في خطانا المتسارعة نحو التطور والازدهار، والتقدم الملحوظ الذي حققناه على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

وفرصة لاستشراف الفرص الواعدة واستثمارها. اليوم وكل يوم، ستبقى الإمارات منارة للابتكار، ونموذجاً يُحتذى في التسامح، والاستدامة، بفضل قيادتنا الحكيمة وروح الاتحاد الجامعة، نحتفي اليوم بهذه المناسبة الوطنية المهمة لنجدد ولاءنا والتزامنا بوحدة أمتنا ونهضتها، والتعهد بمواصلة إسهامنا في مسيرة نموها وازدهارها».

روح التلاحم

وأكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الاحتفال بعيد الاتحاد ومرور 52 عاماً على قيام دولة الإمارات، يمثل مناسبة وطنية سامية للفخر والاعتزاز، نستذكر فيها بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين، الذين اجتمعت إرادتهم على الاتحاد وعملوا بإخلاص من أجل بناء وطن موحد ينعم فيه شعبه بالأمن والاستقرار.

واليوم تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازات بفضل روح التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم حول القيادة الحكيمة، لتمضي دولتنا في مسيرتها الريادية في المحافل الدولية.

وأضاف المناعي أن عيد الاتحاد يمثل المحطة التاريخية الأبرز في تاريخ الدولة ويجسد معـاني التلاحم ووحـدة أبناء الوطن في الهدف والمصير، ومواصلة مسيرة الازدهار والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، حتى غدت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم في التطور والتنمية في مدة قياسية لتتبوأ مكانة مرموقة بين الدول.

أكثر الدول تطوراً

وقال عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة «كيوليس إم إتش آي»: «في العام 1971 كان الحلم، وبعد هذه السنوات تحقق الحلم وأصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول تطوراً وتقدماً في كل الميادين. وكل ذلك بفضل السواعد الجبارة لحكامنا العظام والعقل الرشيد لسموهم، هذا العقل الذي ترافق دوماً مع قلوب بيضاء تنبض محبة ورأفة وتحتضن الأبناء وترعاهم وتدعمهم في كل مجالات العلم والعمل».

وأبرز العوضي إسهام «كيوليس إم إتش آي» في مجال النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقوله: «إن شركة «كيوليس إم إتش آي» شريك استراتيجي لدولة الإمارات في تعزيز النقل المستدام.

حيث تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها الإمارات العربية المتحدة وتطوير أنظمة النقل المتكامل وبناء مستقبل ذكي ومستدام لقطاع النقل. وإذ نتطلع إلى المستقبل، نؤكد حرصنا والتزامنا بتقديم المزيد من الحلول المبتكرة والذكية، لتعزيز وتطوير قطاع النقل العام. لقد نفذت شركتنا العديد من المشاريع وحققت مجموعة من الأهداف الطموحة، لا سيما إنجاز خطة التوطين الخمسية وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية».

نواصل المسيرة

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «إن الثاني من ديسمبر هو تاريخ حاضر في وجدان كل أبناء وبنات الشعب الإماراتي، فهو يوم ولادة دولة العطاء.

ودولة العمل والحب المتجدد بين الوطن والقيادة والشعب، وبداية عهد جديد، تحقق بجمع سبع إمارات تحت راية واحدة، كانت وما زالت القبس الذي يضيء طريق النجاح والتقدم لهذه الدولة الفتية الطموحة التي تسعى للريادة في كل ما تقوم به، وجعلها تتمتع بمكانة سامقة بين الأمم، وسمعة عطرة بين كل دول العالم».

وأضاف: «إن سياسة قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى بناء مجتمع مدني يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة مع الحفاظ على هويته العربية المتميزة، وينعم بالأمن والرخاء والازدهار، ويتميز باقتصاد معرفي تنافسي، وبنية تحتية متكاملة، ورؤية طموحة للمستقبل تهدف إلى أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم سعادة وتسامحاً وتقدماً، لتأخذ المكانة التي تليق بها بين الأمم.

وفي خضم هذه المسيرة المظفرة يبرز دور مؤسسات الدولة التي عززت هذه الرؤية المستنيرة من مكانتها، وعمقت دورها في الحياة المجتمعية، ونحن في دائرة التسجيل العقاري نواصل المسيرة من خلال المشاركة الفعالة في بناء وطننا، وتعزيز اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً، ويملك القدرة على المنافسة والتطور والنماء».

عزيمة وإصرار



وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «إن دولة الإمارات تمكنت وهي تحتفل بعيد الاتحاد الـ52 من تحقيق معدلات نمو قياسية على مختلف الصعد.

وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين أكثر الدول نمواً وتقدماً في العالم، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حرص قيادتنا الحكيمة على بناء وتمكين الإنسان الإماراتي ليبدع ويتفوق في جميع المجالات والتخصصات، كي يسهم في رفعة راية الوطن في كل المحافل الإقليمية والدولية».

وأشار آل صالح إلى أن «رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى بناء منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة زادت من عزمنا وإصرارنا على تكثيف العمل لدفع عجلة التطور الاقتصادي، وتحقيق المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني مستدام يحقق التنمية والسعادة الدائمة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة المعطاء».

نموذج رائد

وأكد محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن يوم الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل لدولة الإمارات تأسيسها واتحادها، حيث صدرت للعالم أجمع نموذجاً رائداً في الوحدة والتماسك والقوة، ولما لذلك دور في رفعة الأوطان وازدهارها، وهو ما تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والاستشرافية لحكام الإمارات، ونتج عنه الأمن والأمان والاستقرار والصحة والتعليم والنمو الاقتصادي وغيرها الكثير.

وأشار المطوع إلى أن تزامن اليوم الوطني للإمارات مع استضافتها لقمة المناخ «كوب 28»، يؤكد أن إنجازات الدولة مستمرة ومؤثرة على المستوى العالمي، وهي امتداد للمكتسبات الوطنية التي سجلتها مسيرة التنمية والتطور، ورسخها التاريخ وعززت من مكانة الدولة بين الأمم.

وئام وتضامن

وقال عبداللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد: «نحتفل قيادة وشعباً بيوم الاتحاد، هذه الذكرى التي نعبّر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، ونحتفي معاً بالمساعي والجهود التي بذلها جيل الآباء الذين غرسوا بذرة الوحدة والوئام والتضامن، لتثمر عن وطن شامخ القامة مرفوع الهامة عزاً وافتخاراً.

لقد أظهر الاتحاد بالفعل قوته وعظمته منذ اليوم الأول لإعلانه، وخط المؤسسون مسيرة التطور والنماء، وسار الجميع بخطى حثيثة نحو تحقيق التطلعات، وها هي اليوم دولة الإمارات تعيش ازدهاراً ونماءً على مختلف الصُعد.

وتتصدر المراتب الأولى في مؤشرات السعادة والأمان ورضا المواطنين والمقيمين. ونجدد العهد بالمضي قدماً ونواصل مسيرتنا في ظل قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم».

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