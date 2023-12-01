5.100 موظف يجسدون بخوذهم علم الدولة في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «شوبا العقارية»، إحدى الشركات العاملة في تطوير العقارات الفاخرة بدولة الإمارات، عن تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر لوحة بشرية مكونة من الخوذ» تجسد العلم الإماراتي. تم تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي بفضل الجهود الجماعية التي قادها 5.100 موظف يعملون في «شوبا العقارية»، و«شوبا كونستركشن»، و«شوبا مودولار» ومشاريع «لاتينم».

وحضر هذا الحدث، الذي أقيم في مشروع «شوبا ريزيرف»، كبار الموظفين الحكوميين في دبي من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي (PCLA)، وهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، إلى جانب رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»، وفرانسيس ألفريد، المدير العام للشركة، حيث عكست هذه الفعالية روح الوحدة والاعتزاز بالوطن.

وساهم كل موظف يرتدي خوذة في تشكيل هذه اللوحة الفسيفسائية التي تمثل بدقتها ورسالتها الألوان الحية والرمزية لعلم دولة الإمارات. وأظهر الحدث، من خلال هذه المبادرة المميزة، ثقافة التعاون القوية التي تتبناها المجموعة واحترامها لموظفيها، معبراً عن مشاعر التقدير والاعتزاز تجاه الدولة التي تحتضن التنوع والتعاون المشترك بين مختلف الهيئات، والتي تشكل بدورها مشهد الأعمال الديناميكي فيها.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: «استطعنا، في مجموعة «شوبا العقارية»، ومن خلال هذه المبادرة، دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وترسيخ مكانة الشركة والدولة ككل، كمركز ورمز للقوة والاتحاد. وننظر إلى موظفينا كمصدر للفخر والاعتزاز، لما قدموه من عمل يعكس التفاني والشغف وروح التعاون التي تميز فريق عمل «شوبا العقارية»».

وبدوره، قال فرانسيس ألفريد، المدير العام للشركة: «تضم مجموعة «شوبا» أكثر من 14.000 موظف من ذوي الخبرة والمهارات العالية. ويجسد هذا الرقم القياسي الذي حققناه في موسوعة غينيس شهادة على روح التعاون والتضامن لفريقنا ومجموعتنا. ويؤكّد أيضاً على التزامنا بالتميز والابتكار وجهودنا الرامية لإرساء معايير جديدة ومتميزة لمجتمعنا. وتمثل هذه المبادرة الوطنية اليوم ثقافة وبيئة دولة الإمارات الديناميكية، والتي ساهمت بصورة فاعلة في مسيرتنا نحو النمو والتقدم».

وشكلت الشهادة المصدقة من غينيس للأرقام القياسية، والتي قدمت رسمياً إلى «شوبا العقارية» خلال الحفل، مصدر فخر للشركة والحاضرين، حيث تؤكد هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز الابتكار والتميز، بما يتماشى مع خدماتها المجتمعية الأخرى التي تقدمها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز