«سيتي ووك» تتألق باحتفالات عيد الاتحاد خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستضفي «سيتي ووك» البهجة على احتفالات الزوار بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض ترفيهية على مدار يومين في وجهة نمط الحياة في الهواء الطلق بالإضافة إلى «موكب عيد الاتحاد». سينغمس الزوار في الثقافة الغنية للمنطقة يومي 2 و3 ديسمبر في هذه الوجهة، كما سيقدم لهم الموكب عرضاً ديناميكياً وجذاباً في 1 ديسمبر.

ستتعاون «سيتي ووك» مع «وطني الإمارات» و«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى وكالات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتنظيم عرض «موكب عيد الاتحاد» المذهل لجعل عطلة نهاية الأسبوع أكثر روعة وبهجة. سينطلق الموكب من كوكا كولا أرينا ويتجول عبر شارعي «المدينة» و«الملتقى» في دبي في الساعة 4:00 عصراً لينتهي في الساعة 6:00 مساءً. سيتباهى الموكب بمشاركة دوريات خيول شرطة دبي وأكثر من 60 طالباً مدرسياً و100 فنان يحضرون روح الاتحاد التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيفتتح الفنان عادل إبراهيم فعاليات الترفيه الحي التي تمتد على يومين، حيث سيتألق الموسيقي الشعبي المعبر مع فرقته المكونة من 11 عضواً على المسرح يوم 2 ديسمبر من الساعة 8:30 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً.

ستسمر الألحان يوم 3 ديسمبر مع الفنان حمدان العبري، المغني وكاتب الأغاني والقائد الرئيسي لفرقة موسيقى السول عبري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في الساعة 6:30 مساءً. بينما ستأسر يمان الحاج، كاتبة الأغاني اللبنانية والتي وصلت إلى الدور النصف نهائي في برنامج «أحلى صوت» الموسم الخامس بنسخته العربية، مع فرقتها الحاضرين من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:30 مساءً، والتي سيتبعها فقرة موسيقية رائعة أخرى من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً.

يمكن للراغبين بالمشاركة في فعاليات احتفال عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام التوجه إلى «سيتي ووك»، حيث ستجتمع أجمل الأصوات الموسيقية في المنطقة لقضاء أمتع الأوقات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مشاركة أكثر من 200 شخص في «موكب عيد الاتحاد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز