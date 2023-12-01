وجهة «السيف» تحتفل بعيد الاتحاد ببرنامج يجمع أصالة الماضي بعبق الحاضر

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت السيف، الوجهة البحرية المميزة على طول ضفاف خور دبي والتابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، حيث تخلل الاحتفال برنامج ثقافي متنوع والعديد من ورش العمل التفاعلية التي أحيت التراث الإماراتي العريق.

وقال فريد عبدالرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول: يتميز عيد الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية خاصة، حيث يمضي الوطن عاماً بعد عام في تحقيق إنجازات تستحق الفخر. خلال 52 عاماً فقط، نجحت أمتنا في تحقيق تقدم هائل، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أبرز المراكز التجارية في العالم، ووجهة سياحية مشهورة عالمياً.

تجسد وجهتنا الفريدة، السيف، رحلة تحول دولة الإمارات بشكل مميز، حيث يحيي تصميمها المعماري والأسواق التقليدية التراث الإماراتي العريق، بينما تلخص وجهاتها العصرية وتجاربها المميزة جوهر هوية أمتنا الاستثنائية. يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، ونفتخر باستضافة هذه الفعاليات التي تجسد روح الاتحاد وتتيح للزوار فرصة التعرف على تاريخنا العريق وتقاليدنا الأصيلة.

هذا وتصدر الإبداع والعادات التراثية القديمة البرنامج الاحتفالي عبر سلسلة من ورش العمل التي ركزت على الحرف اليدوية التقليدية، بدءاً من الرسم على الفخار، وصناعة الأساور باستخدام التطريز التقليدي الزخرفي المعروف باسم «التلي»، ونسج السجاد باستخدام الأنماط الهندسية العربية التقليدية المعروفة باسم «السدو»، إضافة إلى تحضير القهوة العربية.

كما تخلل البرنامج العديد من العروض الحية والأنشطة التراثية التقليدية، بما في ذلك العروض الفولكلورية كالعيالة والحربية، وتصاميم الحناء التقليدية، وهي ممارسة احتفالية شائعة بين النساء العربيات. وتمكن الحضور من الاستمتاع بعدد من الألعاب الإماراتية التقليدية مثل لعبة الكاروم ولعبة الداما، إضافة إلى الشطرنج، وتذوق العديد من المأكولات الإماراتية التقليدية الشهية مع لمسات عصرية ومأكولات عالمية.

بفضل مزيجها الفريد بين ماضي دبي الغني وحاضرها المتعدد الثقافات، تعد السيف المكان المثالي للاحتفال بهذه المناسبة. تقع هذه الوجهة النابضة بالحياة على طول ضفاف خور دبي التاريخي، حيث تنتشر المباني ذات الطابع التراثي والسوق الإماراتي التقليدي المشهور بالتوابل والأحجار الكريمة والسلع المختلفة والعديد من المرافق الخدمية، بما في ذلك مجموعة واسعة من المطاعم والمعالم الترفيهية الفريدة والفنادق من فئة الخمس نجوم. وتتميز الوجهة بتنوع منافذها التجارية والتي تضم العطارات العربية التقليدية التي تبيع العود والعطور العربية الأصيلة، إضافة إلى المطاعم المحلية والدولية التي تزين ضفافها.

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