«نخيل» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 بفعاليات مميزة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فعالية غمرتها مشاعر الولاء والانتماء للدولة، التي أقيمت في المقر الرئيسي للشركة تحت شعار «روح الاتحاد»، بحضور فرق عملها وإداراتها التنفيذية العليا.

وقد حرصت «نخيل» على أن تعكس هذه الاحتفالية قيم الشركة ونهجها الرامي إلى نشر السعادة والبهجة وإثراء المجتمعات وازدهارها.

وشارك أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا وموظفو الشركة في الفعالية الاحتفالية، حيث رُفع علم دولة الإمارات وشاركوا بإنشاد النشيد الوطني. وشهدت الفعالية احتفاءً بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وسط أجواء مميزة يبرز فيها عمل فني يحمل ألوان علم الدولة.

ويصادف عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 2 ديسمبر من كل عام، وذلك في ذكرى الإعلان عن توحيد الإمارات السبع وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

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