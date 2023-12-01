تؤكد على دور الشركاء في نجاحها.. نتائج قياسية لـ«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي دورة أخرى من العروض الحصرية التي حطمت الأرقام القياسية، لتثبت من جديد أهمية التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما يتميز به قطاع التجزئة في دبي من مقومات فريدة.

وكانت فرق العمل قد عملت على مدار ستة أشهر مع أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر لتنظيم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي قدمت للمتسوقين أفضل العروض الترويجية والتخفيضات وتجارب التسوق الرائعة (من 24 وحتى 26 نوفمبر 2023).

تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تجربة تسوق لا مثيل لها خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مرتين في العام، حيث توفر خلالها تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة من أفضل العلامات التجارية والمتاجر ومراكز التسوق في المدينة.

وأشار محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تُعد إحدى أبرز فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، لما تشهده من إقبال من المتسوقين ومشاركة واسعة من تجار التجزئة على حدٍ سواء.

وأكد كذلك أن هذه الفعالية التي تُقام في شهري مايو ونوفمبر من كل عام، تُعد فرصة مهمة لتجار التجزئة لجذب المتسوقين لشراء منتجات لأشهر العلامات التجارية المفضلة لديهم بأسعار مخفضة.

وأضاف فراس: «لم تكن هذه الفعالية نصف السنوية ستحقق نجاحاً كبيراً دون مساهمة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من قطاع التجزئة، فمنذ إطلاقها في العام 2017، زاد عدد العلامات التجارية والمتاجر المشاركة من 200 علامة تجارية و1000 متجر إلى 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر. ويُعد تنوع العلامات التجارية المشاركة ومصداقية العروض المقدمة من شركائنا في قطاع التجزئة السبب الأساسي في كون «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من أكثر الفعاليات نجاحاً ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حتى الآن».

ويكمن النجاح المتزايد الذي تحققه هذه الفعالية في التعاون الاستراتيجي الوثيق بين مراكز التسوق الشريكة وتجار التجزئة لتقديم أفضل العروض والتخفيضات للمتسوقين.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» قدّمت للمتسوقين أكثر بكثير من مجرد صفقات رائعة وعروض كبيرة.

ووصف فراس الجهود المبذولة لإنجاحها بقوله: «تمثل هذه الفعالية ثمرة الجهد الجماعي الذي بذله الجميع، لتقديم أفضل التخفيضات والصفقات، إضافة إلى العديد من الجوائز الكبرى والمكافآت التي تجذب المتسوقين على مدار ثلاثة أيام».

كما سلط الضوء أيضاً على الجهود المبذولة لتعزيز تجربة التسوق الشاملة، فقال: «يبذل شركاؤنا في قطاع التجزئة قصارى جهدهم لتحقيق قيمة استثنائية للمتسوقين خلال هذه الفترة المحدودة، وذلك من خلال التخفيضات، والجوائز الكبرى، والعروض الخاصة على الأنشطة الترفيهية، ومكافآت برامج الولاء، وتجارب تذوق المأكولات وفنون الطهي، وتمديد التسوق إلى ساعات متأخرة، وخدمات مواقف السيارات المجانية وغير ذلك الكثير».

وحول التخطيط الدقيق لتنظيم «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، قال عريقات: «يتواصل فريقنا مع قاعدة بيانات كبيرة من تجار التجزئة من خلال قناة إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا www.detconnect.ae. حيث يبدأ التسجيل والتواصل مع الآلاف من تجار التجزئة قبل 6 أشهر من انطلاق الفعالية، ويتابع فريقنا سير العمل مع الشركاء باستمرار لضمان التسجيل السلس للعروض الترويجية. وإضافة إلى ذلك، يوفر الفريق المواد التسويقية لتجار التجزئة لعرضها في المتاجر من أجل تعزيز تجربة التسوق والأجواء العامة وزيادة وعي المتسوقين بها».

ويرى فراس أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ستصبح من أبرز الفعاليات التي تشهدها المدينة، حيث ستشجع جميع القطاعات، مثل قطاع الضيافة والفنادق والمعالم السياحية، على توفير العروض الترويجية الخاصة، بحيث لا يقتصر الأمر على قطاع التجزئة فحسب. وأضاف: «إن الهدف من مثل هذه الفعاليات هو جعل دبي واحدة من وجهات التسوق الرائدة في العالم، وسيساعدنا توسيع حملاتنا التسويقية لتتجاوز النطاق المحلي والإقليمي وصولاً إلى النطاق الدولي في تحقيق هذا الهدف».

ويسهم الشركاء أيضاً في نجاح الفعالية من خلال إطلاق حملات ترويجية تجذب المتسوقين مثل عروض الاسترداد النقدي والجوائز الكبيرة. فعلى سبيل المثال، أطلقنا خلال الدورات السابقة حملات ترويجية وجوائز كثيرة مثل «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» (SHARE Super Sale Millionaire) المقدمة من مجموعة ماجد الفطيم، وعرض «اربح مشترياتك مرة أخرى» (win your shopping back) برعاية مجموعة الفطيم، والاسترداد النقدي عند الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان والخصم من بنك رأس الخيمة، إضافة إلى عرض «تسوق واربح نقاطاً إضافية» مع برنامج المكافآت «تيكت» من دبي القابضة، وغيرها الكثير من العروض والحملات التي تجذب المتسوقين وتعزز الإقبال على المتاجر المشاركة.

ووفّرت مجموعة الفطيم في هذه الدورة من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 30,000 درهم في «دبي فستيفال سيتي مول» أو «فستيفال بلازا»، حيث يتم اختيار فائز واحد في كل مركز تجاري للفوز بنقاط «بلو» بقيمة 30,000 درهم ليتم إنفاقها خلال 30 دقيقة داخل المول.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تجربة تسوق استثنائية في بعض من أشهر مراكز التسوق في المدينة مثل مول الإمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر ديرة وغيرها الكثير، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة، مرتين في العام، من تخفيضات كبرى في أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر، على الأزياء ومستحضرات التجميل إلى الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.

واختتم فراس حديثه قائلاً: تعكس «3 أيام من التخفيضات الكبرى» روح التعاون التي تتسم بها الشراكات، والتي تُسهم في نجاح الفعالية وكذلك في ترسيخ سمعة دبي كوجهة تسوق عالمية.

وشهدت دورة شهر نوفمبر من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» العديد من الصفقات والعروض الترويجية الرائعة والمكافآت، حيث استفاد خلالها عشرات الآلاف من المتسوقين من تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة في المتاجر المفضلة في جميع أنحاء المدينة، كما شاركت العديد من مراكز التسوق، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك.

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