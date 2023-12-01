50.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 11 شهراً

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، نحو 50 ألفا و966 حسابا جديدا للمستثمرين خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 9014 حساباً في نوفمبر الماضي و3608 حساباً جديداً في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

وشهدت الحسابات الجديدة قفزة بنسبة 113.3% مع وصولها إلى 9014 حساباً جديداً خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 4226 حساباً في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 4788 حساباً، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة تاكسي دبي، عن طرح 24.99% من إجمالي أسهمها المصدرة في سوق دبي المالي، فيما من المتوقع ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر الجاري.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية"، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 12699 حسابا، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 9705 حسابات، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 8028 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5180 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ4160 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3223 حساباً.

وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز السابع بنحو 1505 حسابات، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 1079 حساباً، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ1014حساباً، و"أرقام للأوراق المالية" بـ831 حساباً، و"اتش أس بي سي الشرق الأوسط" 735 حساباً و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" بـ641 حساباً، و"شروق للأسهم والسندات" بـ596 حساباً، و"الأنصاري للخدمات المالية" بـ448 حساباً.

من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 3.6 مليون صفقة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، على عدد 100 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 190.6 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الفترة المذكورة بنسبة 19.3% أو ما يعادل 36.7 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 16.04% توازي 30.5 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 21.5 مليار درهم أو ما نسبته 11.28%، و"الإمارات دبي الوطني" بـ15.1 مليار درهم بنسبة 7.94%.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 12.49 مليار درهم أو ما نسبته 6.55%، و"الرمز كابيتال" بنحو 12.1مليار درهم وبنسبة 6.36%، و"اكس كيوب – صانع سوق" بـ9.5 مليار درهم أو ما نسبته 5%، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" بـ5.89 مليار درهم، بحصة 3.09%.

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