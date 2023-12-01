8.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.3 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليارات درهم منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 185.01 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 101 رهن أراض بقيمة 513.99 مليون درهم و522 رهن فلل وشقق بقيمة 879.65 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 149.75 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 106.12 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 156 هبة بقيمة 738.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 227.57 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 90.79 مليون درهم.

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