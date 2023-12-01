تنظيم الاتصالات: 21.5 ألف شكوى على الخدمات منذ بداية العام بانخفاض بلغ 10% عن 2022

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من 2022 لتنخفض من 23.9 ألف شكوى إلى 21.5 ألف شكوى خلال العام الجاري 2023.

وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات صادرة اليوم، أن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 99% وفق المشغلبن على مدار الفترة المنقضية من العام.

وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة" بأن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و80%، في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وسجل شهر نوفمبر أقل معدل خلال العام بنحو 1151 شكوى، حيث كانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%.

وعلى صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بنحو 2292 شكوى تلاه كل من شهري أغسطس وسبتمبر، حيث سجل كل منهما 2200 شكوى فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بنحو 2120 شكوى.

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