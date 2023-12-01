الأحواض الجافة و«آكر سوليوشنز» تقدمان منصتين بحريتين للطاقة المتجددة بمشروع في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت الأحواض الجافة العالمية وشركة «آكر سوليوشنز» اتفاقية التزام مسبق لتسليم منصتين للطاقة المتجددة لتطوير محطة فاتنفول للرياح البحرية في نورفولك في المملكة المتحدة.

وتفتح منصات طاقة الرياح البحرية في نورفولك فانجارد الغربية والشرقية مرحلة جديدة من الإنجازات على صعيد الطاقة المتجددة في الأحواض الجافة العالمية.

ويركز نطاق هذا التعاون الاستراتيجي على الأعمال الهندسية والمشتريات والأعمال الإنشائية والتركيب لمحطة فرعية بحرية للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، عبر الاستفادة من الخبرات الواسعة لدى الأحواض الجافة العالمية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، كما يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمعايير الحلول المقدمة في مجال الطاقة المستدامة.

وسيشكل تصنيع منصّات نورفولك فانجارد الغربية والشرقية تضافراً للقدرات بين الأحواض الجافة العالمية و«آكر سوليوشنز»، التي تتولى تصنيع البنية التحتية في ساحة السفن التابعة لها في فيردال، النرويج، في حين سيتم تصنيع الجانب العلوي في حوض بناء السفن التابع لشركة الأحواض الجافة العالمية في دبي.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يُظهر مشروعا محطة طاقة الرياح في نورفولك فانجارد الغربية والشرقية بشكل فعّال مدى تركيز الأحواض الجافة العالمية على تطوير مزيج الطاقة المستقبلي؛ حيث تتميز الأحواض الجافة العالمية ومجموعة «دي بي ورلد» برؤية مشتركة نحو مستقبل مستدام. ومن خلال حلول عالمية المستوى لمشاريع الطاقة المتجددة مثل نورفولك فانجارد، يمكن للأحواض الجافة العالمية مواصلة بناء القدرات والمهارات في مختلف القطاعات لضمان غدٍ أكثر إشراقاً للجميع».

وتحظى شركة الأحواض الجافة العالمية بقدرات مؤكدة وفهم عميق لتعقيدات مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، حيث نجحت بتسليم منصتين للتيار المستمر عالي الجهد، ومنصتين للتيار المتناوب عالي الجهد في بحر الشمال، بما في ذلك مشاريع منصات «دولوين 2» و«بوروين 3» و«هولاند كاست زويد ألفا و وبيتا» الشهيرة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يمثل تعاوننا الأحدث مع شركة «آكر سوليوشنز» خطوة مهمة أخرى على مسار جهودنا الهادفة لتطبيق حلول الطاقة المستدامة.

وستؤكد شراكتنا في مشاريع منطقة الرياح البحرية في نورفولك قدرتنا على تنفيذ المشاريع المعقدة بنجاح، وستسهم في تعزيز ريادتنا في قطاع الحلول البحرية. واعتماداً على خبرتنا الواسعة في منصات التيار الكهربائي المباشر والمتناوب، نحن على ثقة بأن مشاريع فاتنفول في نورفولك فانجارد ستُظهر قدراتنا على تشكيل مستقبل الطاقة المتجددة».

ومن الجدير بالذكر أن الأحواض الجافة العالمية وشركة «آكر سوليوشنز»، تحظيان معاً بتاريخ طويل وناجح يتجاوز 15 عاماً من الشراكة والتعاون في إنجاز مجموعة متنوعة من المشاريع.

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