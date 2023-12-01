إطلاق «ميراي كابيتال جلوبال» برأس مال أولي 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة ميراي جي إم أيه سي للاستشارات، إنشاء شركة «ميراي كابيتال جلوبال» برأس مال أولي يبلغ 1.5 مليار دولار.

وسيقع المقر الرئيسي للشركة في وادي السيليكون في كاليفورنيا، وسيكون للشركة هيكل صندوق متعدد المصادر، متوزعة على الإمارات والهند واليابان وجنوب آسيا.

ويركز استثمار الشركة على الكيانات ذات رأس المال المشترك والأسهم الخاصة التي تسعى إلى المشاركة في أسواق النمو الكبير في الهند والإمارات، وسيقود استثمارات في شركات ناشئة محددة وتتوافق بالإضافة إلى ذلك في التمويل المستند إلى المشاريع مع فرص الدين المشترك في الإمارات.

وسيكون هناك ايضا تركيز على صناعات محددة، منها الذكاء الاصطناعي والتقنية المتطورة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والعقارات والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة العمل كحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب مع الاعتماد على الإمارات كنقطة ارتكاز واستخدام الهند وجنوب شرق آسيا كسوق استهلاكية.

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