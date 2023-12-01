«غرفة أبوظبي» تدعم منظومة الأعمال من خلال إبرام شراكات استراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال مشاركتها في «أسبوع أبوظبي المالي 2023»، مذكرتي تفاهم واتفاقية تعاون مع جهات محلية ودولية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية الشاملة، والإسهام في تطوير المنظومة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما تحدد أطر التعاون والشراكة لدفع نمو وازدهار القطاع الخاص.

تعزيز تعاون

ووقعت غرفة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ممثلة بكل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وتنص مذكرة التفاهم، على تعزيز سبل التعاون ضمن برامج التنمية الوطنية، وتنظيم فعاليات قيادة الفكر ودعم منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعاون في إطلاق برامج ودورات جديدة تتعلق بالمهارات والكفاءات المحددة لتعزيز التعلم المستمر، وأخرى متخصصة للشركات العائلية.

ووقع أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعبد الهادي محمد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة (ام بي ام اي) للتكنولوجيا والتحول الرقمي في دولة الإمارات، اتفاقية تعاون تهدف إلى تكثيف العمل المشترك لتعزيز تبني معايير الاستدامة في القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك عبر توفير تقنية «EcoMatcher» لتتبع عملية توريد وزراعة أشجار القرم.

مذكرة تفاهم

كما وقعت الغرفة، مذكرة تفاهم مع بنك الصين في أبوظبي، ممثلة بكل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وجاي تشن مدير عام بنك الصين – أبوظبي، والهادفة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بهدف دعم المستثمرين والمبدعين في قطاع الأعمال وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن تطوير شبكة العلاقات الدولية بين الطرفين من خلال باقة متنوعة من الخدمات المالية.

ومن جانب آخر، اختتمت الغرفة مشاركتها الفاعلة في «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي»، الذي نظمته جمعية مكاتب العائلة الإماراتية بالشراكة مع غرفة أبوظبي، لتسليط الضوء على الدور البارز للمكاتب العائلية في قطاعي الصناعة والمال.

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