قادة الحوكمة والخبراء يؤكدون أهمية تفاعل الشركات مع الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح أعمال مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في دبي، التي جاءت على مدار يومي 28 - 29 نوفمبر، تحت عنوان «رأس المال والشركات»، و«كوب 28»، ما مهد الطريق للمناقشات التي أدت إلى انعقاد المؤتمر السنوي الـ28 للأمم المتحدة، حول التغير المناخي «كوب 28»، حيث جمع المؤتمر مجموعة متنوعة من قادة الحوكمة والخبراء وأصحاب الخبرات والتجارب، ما عزز الحوارات الثاقبة حول التفاعل بين النظم البيئية المالية، ورعاية الشركات، وأجندة المناخ التحويلية، «كوب 28».

حضور قوي

وحضر الحفل إلى جانب خليفة أحمد رباح الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، شخصيات بارزة، من بينهم الدكتورة مريم السويدي، وفيليب أرمسترونج، وعلياء الزرعوني، ومحمد صالح الشيخ، وأعضاء مجلس إدارة حوكمة، كما حضر المؤتمر أيضاً قادة عالميون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، كيري وارنج.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، أعرب فيها عن التزام المعهد بقيادة المحادثات الهادفة التي تشكل مستقبل حوكمة الشركات. وقال: يسعدنا استضافة مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في دبي، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، حيث يعد هذا الحدث بمثابة منصة حاسمة لتعزيز القيادة المتمكنة والحوكمة الشاملة، وتشكيل إرث من التغيير الإيجابي.

وتابع: نحن في معهد حوكمة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حوكمة الشركات، فهي عامل محفز لإحداث تأثير كبير، وبعيداً عن مجرد الربحية، فإننا نتصور عمليات تحويلية تحمي القيم، وتضمن الاستدامة، وتحتفي بالتنوع، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الرؤية.

أصحاب المصلحة

ومن جانبها، قالت كيري وارنج، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات: نفخر في منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات بدعوة مستثمرين من جميع أنحاء العالم للالتقاء بالشركات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين في دبي بالشراكة مع معهد حوكمة.

لقد أوضح مضيفونا في دولة الإمارات أن هذا الأمر مهم لجذب الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، ما يسهم في النهاية في تعزيز الاقتصادات والمجتمعات والبيئة المستدامة، ونحن نتطلع إلى استمرار الحوار.

وخلال كلمة رئيسية ألقاها دانييل بلوم، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم الكشف عن مبادئ حوكمة الشركات المعدلة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلاها حفل اعتماد معهد حوكمة، الذي تم فيه تسليم الشهادات للخريجين الجدد من برنامج تطوير المديرين وورشة عمل أمناء مجالس الإدارة.

وأعرب الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، عن امتنانه للمناقشات الجذابة ووجهات النظر المتنوعة وروح التعاون التي ميزت هذا الحدث. وقال: أتقدم بخالص الشكر لجميع المتحدثين والجهات الراعية والمشاركين على إسهاماتهم القيمة ووجهات نظرهم المتنوعة والتزامهم الثابت بتمهيد الطريق نحو الحوكمة المستدامة.

وبينما نحتضن الحكمة الجماعية التي نشأت خلال هذين اليومين الديناميكيين، دعونا نواصل التعاون والابتكار وإظهار القيادة المسؤولة. لقد وضعنا معاً الأساس لمستقبل لا تلبي فيه حوكمة الشركات تحديات اليوم فحسب، بل تمهد الطريق لعالم مرن ومستدام غداً.

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