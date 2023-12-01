ليزر صديق للبيئة في «دبي باركس آند ريزورتس» احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»؛ المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عروض ليزر مذهلة في منطقة «ريفرلاند دبي»، وذلك اعتباراً من اليوم حتى 3 ديسمبر.

وسيضيئ عرض الليزر الجديد سماء الوجهة بألوان العلم الإماراتي في تمام الساعة 7:30 و8:30 و9:30 مساء الأيام الثلاثة، في عرض ساحر يبرز تلاحم الدولة ووحدة شعبها، حيث سيجري العرض بالتزامن مع عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، ليوفر لزوار الوجهة تجارب استثنائية، ضمن أجواءً احتفالية غامرة بهذه المناسبة الوطنية.

ويعكس هذا العرض الرائع التزام دبي باركس آند ريزورتس الراسخ بتوفير تجارب ترفيهية متوافقة مع المعايير البيئية، من خلال تقليل البصمة الكربونية، حيث صمم عرض الليزر البصري الساحر، والذي يحمل طابعاً مستداماً، ليتماشى مع إعلان دولة الإمارات سنة 2023 عاماً للاستدامة، وبما يتناغم مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28، الذي تحتضنه الدولة حالياً، فيما سيكون الزوار من جميع الأعمار على موعد في تمام الساعة 9:00 مساء، وذلك مع عرض الديناصورات الحي «ديناصور مانيا»، الذي أعلنت الوجهة عن عودته مؤخراً، وهي التجربة التي ستبث الحياة مجدداً إلى عالم ما قبل التاريخ، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون، ديناصور الرابتور الشقية بمؤثرات صوتية وبصرية خاصة.

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