سوق دبي الحرة تحصد جائزة أفضل مؤسسة تجزئة للمرة الخامسة

المصدر: دبي - البيان

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أضافت سوق دبي الحرة إلى سجلها الحافل إنجازاً جديداً آخر بحصولها على جائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» خلال الحفل السنوي الـ11 لتوزيع «جوائز جلف بزنس»، أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

تسلم الجائزة كولم ماكلوكلين، إلى جانب راميش سيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، رئيس العمليات المشترك، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سعداء بالفوز للمرة الخامسة بجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» المرموقة. إنه إنجاز آخر يُتوج العمل الجاد والدؤوب الذي يقوم فيه فريق عمل السوق لتحقيق النجاح والتميز، ويأتي مع قرب احتفالنا بالذكرى السنوية الـ40 لتأسيس للسوق. وأغتنم هذه المناسبة للتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا».

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