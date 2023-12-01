مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك بين مجلس المناطق الحرة ومركز دبي للأمن الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، توقيع مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، تعزيزاً لتبادل المعلومات وبحث آليات العمل المشتركة. وقع المذكرة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وأكد محمد الزرعوني أن توقيع المذكرة جاء في ظل اهتمام الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التوجه الرشيد لإمارة دبي بصفة خاصة، ودولة الإمارات عموماً في المجالات الأمنية والاقتصادية، التي تخص الطرفين ومشاركة كل منهما في توفير بيئة محفزة لممارسة الأعمال الاقتصادية التي تشهدها الإمارة التي ترتكز على الأمن وبيئة الاستثمار.

كما تأتي انطلاقاً من حرص طرفي المذكرة على دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما بهدف توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مختلف المجالات من تبادل المعلومات ونشر الوعي المؤسسي والاستدامة في تحقيق الريادة والتميز.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: إن مذكرة التفاهم تعد شراكة استراتيجية تدعم مسيرة العمل الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة التنمية والتطوير.

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