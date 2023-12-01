«سانكتا كابيتال» تستحوذ على «آر إس إس» بـ 43 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة سانكتا كابيتال مدير الاستثمارات البديلة المتخصصة في الحالات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الاستحواذ على «رينتال سوليوشنز آند سيرفيسيز ليمتد» «آر إس إس»، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الطاقة المؤقتة والبديلة، والتي تمتلك سجلاً حافلاً يبلغ 16 عاماً من العمل في كلٍ من الإمارات، والسعودية والبحرين.

وجرى تمويل عملية الاستحواذ من خلال إصدار سند دين مضمون متوافق مع الشريعة الإسلامية، تبلغ قيمته 43 مليون دولار، يتميز بمنح عائد سنوي تعاقدي تنافسي بحد أدنى لمدةٍ تبلغ أربع سنوات. ومن المتوقع أن يعود الاتفاق على سانكتا كابيتال بمزايا كبيرة، تشمل الحصول على حزمةٍ شاملة من التعهدات والضمانات، ونظام حوكمة قوي، وإمكانية المشاركة في الأرباح المتوقعة لأسهم «آر إس إس»، بنسبة تبلغ 75 %، على أن تكون الحصة الباقية البالغة 25 %، كحوافز إدارية.

وسيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ في المقام الأول لتمويل استراتيجية انتقال الشركة للاعتماد على أنظمة الطاقة الهجينة.

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