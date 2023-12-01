تفاهم بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، بهدف دعم متطلبات نمو مجتمعه المالي العالمي.

صدر الإعلان خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي. يشكل الحدث الذي يدوم أسبوعاً منصة للمحادثات المطولة المرتبطة بالقطاع المالي ومستجدات المجال والتطورات والابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتعلق بالأسواق المالية والمصارف على مستوى العالم. وتنص مذكرة التفاهم على منح مصرف عجمان الكيانات المسجلة والمرخصة مع سوق أبوظبي العالمي مديري حسابات عملاء متخصصين وخدمات مصرفية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعروض قيمة منسقة تتضمن الوصول إلى منصة إس إم إي سوق، وهي منصة مصرف عجمان الرقمية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

تؤسس مذكرة التفاهم إطار عمل رسمياً للتعاون والتساند بين الكيانين، وتركز على تقوية التعاون في مجالات مثل التعليم والتدريب وتطوير الأعمال والمشاركة في استضافة ديجيتال لاب، ونشر الوعي وإجراء الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية والمصارف والمبادرات المرتبطة بالتقانة المالية. إلى جانب ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي لتسهيل تبادل المعارف حول آخر التطورات في عالم المصارف والمال.

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