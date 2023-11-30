الإمارات تخفض طوعاً إنتاجها النفطي بمقدار 163 ألف برميل إضافي يومياً

المصدر: البيان

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أعلنت دولة الإمارات أنها ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 163 ألف برميل يوميًا، اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضافت في بيان أن إنتاجها النفطي سيصبح 2,912 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية مارس 2024 .وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق.. ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.

وأشارت إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الامارات في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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