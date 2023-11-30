«الإمارات دبي الوطني» يوثق إنجازات الإمارات احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

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بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن أغنية «#صوت_الإمارات»، المقطوعة الموسيقية الغامرة والمصحوبة بفيديو مصور والتي تتغنى بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها، وقد تم إنتاج الأغنية بواسطة إحدى شركات الإنتاج الفني الإماراتية.

وتعكس كلمات الأغنية المستلهمة من الإرث الثقافي والفني الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، السمات الأصيلة لدولتنا الحبيبة ومشاعر شعبها تجاه بلاده، حيث تجسد مشاعر الفخر والحب التي تسمو في الدولة. وتتواصل الأغنية لتأخذنا في رحلة شعرية عبر مسيرة تطور الدولة وطموحاتها وبهائها الدائم الذي يشكل هويتها.

أما الفيديو المصور، فينقل المشاهدين في رحلة عبر المناظر الطبيعية المدهشة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلمها الشامخ وآفاقها الشاسعة مع إبراز مشاعر الفخر والسعادة التي تغمر شعبها.

كما يركز الفيديو على «دار الاتحاد»، حيث رُفع العلم لأول مرة كرمز للوحدة والافتخار بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد الفيديو المصاحب لأغنية «صوت الإمارات» لينقلنا في رحلة بصرية وموسيقية تتغنى بالدولة وإنجازاتها واحتفائها بعيدها الوطني الـ52، من مشاهد الأطفال الصادحين بالنشيد الوطني في المدارس إلى تنوع طبيعتها الساحر. ويمكن لجميع عملاء شركة «دو» تفعيل أغنية «#صوت_الإمارات» كنغمة رنين عن طريق إرسال رسالة نصية «CT UnionDay» إلى الرقم 1560.

وجاءت احتفالات بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة العيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من فريق الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وموظفي المجموعة.

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