1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 535 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم منها 168 مبايعة للأراضي بقيمة 354.83 مليون درهم و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 859.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 110.03 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 44.64 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 15.97 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19.05 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 51.26 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 114.42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44.5 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 271.06 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 34.52 مليون درهم و139 رهن فلل وشقق بقيمة 236.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 21.82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.76 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 243.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 54.3 مليون درهم.

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