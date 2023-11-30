سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية العام بارتفاع 19.7%

المصدر: دبي ـ محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2023.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.67% خلال 11 شهراً، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3992.36 نقطة في آخر جلسات نوفمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 94.4 مليار درهم منذ بداية العام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 676.32 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات نوفمبر.

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الكويت 10.15%، وسوق أبوظبي 6.38%، وبورصة قطر 5.98%، وبورصة مسقط 4.4%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 5.36%، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 2.35%.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 364 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.569 تريليون درهم في آخر جلسات نوفمبر، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.32 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 123.4 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر نوفمبر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.446 تريليونات درهم في نهاية تداولات أكتوبر الماضي إلى 3.569 تريليونات درهم في آخر جلسات نوفمبر.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.97% إلى مستوى 3992.36 نقطة، خلال نوفمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 22.4 مليار درهم، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 1.38% إلى مستوى 9559.57 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 653.94 مليار درهم في نهاية تداولات أكتوبر الماضي إلى 676.32 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات نوفمبر.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3992.36 نقطة منخفضاً 0.18%، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.06% إلى مستوى 9559.57 نقطة، خلال تداولات أمس، آخر جلسات شهر نوفمبر.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 2.3% ليغلق عند 7.59 دراهم، وبسيولة تجاوزت 238.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم الاستشارات المالية الدولية 11.1%، وأمانات القابضة 2.6%، وتعاونية الاتحاد 2.1%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم رابكو للاستثمار 14.7% بالحد الأقصى، والخليج اﻻستثمارية 6.7%، ومجموعة أغذية 3.8%، والإمارات لقيادة السيارات 3.6%، وأبوظبي الأول 1%، والدار العقارية 1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز