مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يوقع مذكرة تفاهم مع العربية للطيران

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن التوجه الاستراتيجي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات في القطاعات التخصصية بالدولة، ومن أهمها قطاع الطيران، وقّع المجلس مذكرة تفاهم رائدة مع العربية للطيران، بهدف فتح الباب أمام المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران، للتمتع بفرص تدريبية مميزة في مجموعة العربية للطيران.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير كفاءات الإماراتيين في مجالات الطيران بالدولة، حيث ستقدم العربية للطيران تدريباً عملياً في مختلف المجالات التخصصية ذات الصلة، من خلال برنامج «خبرة» التابع لبرنامج «نافس»، مع إمكانية حصول المتدربين على شهادات معترف بها دولياً، وسيتضمن التدريب جزءاً عملياً في المختبرات الفنية، وورش العمل الخاصة بالشركة، مع إمكانية اختيار بعض المتدربين سنوياً للحصول على شهادات مهنية ذات صلة بمجال الطيران.

قام بالتوقيع غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعادل عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق الفعّال بين المجلس، وشركة العربية للطيران، لتصميم برامج التدريب، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الطيران، وضمان تأهيل المواطنين لشغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

وأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكلفة مكافآت المتدربين المنتسبين ضمن برنامج «خبرة»، بينما ستغطي العربية للطيران تكلفة برامج التدريب والتطوير ورسوم الدراسة، ما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية بقطاع الطيران بالدولة.

وصرح غنام بطي المزروعي «إن المجلس ملتزم بخطة لتعزيز فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة في القطاع الخاص، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، لتطوير مهارات وكفاءات الشباب الإماراتي، وتمكينهم من العمل في الوظائف المتخصصة في القطاعات الحيوية بالدولة، ومن ضمنها قطاع الطيران».

وأوضح المزروعي أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يعمل بشراكة وثيقة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة، لتقديم الدعم الكامل لأبناء الوطن في مختلف ميادين العمل في القطاع الخاص.

وأكد سعادة الأمين العام للمجلس، أن مذكرة التفاهم مع العربية للطيران، تستهدف إشراك عدد سنوي من المتدربين في البرنامج التدريبي بمجموعة العربية للطيران، مع توفير فرص تدريبية سنوية للأفراد المتميزين، لتأهيل المشاركين للحصول على شهادات مهنية معتمدة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الإمارات.

من جهته، قال عادل العلي: «تؤكد مذكرة التعاون بين العربية للطيران، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، على التزام الشركة الراسخ باستراتيجيتها في التوطين، ودليل على التزام العربية للطيران، بتوفير فرص جديدة للشباب الإماراتي، بهدف دعم وتطوير مواهبهم. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى المساهمة بشكل كبير في نمو قطاع الطيران في الإمارة، وتعزيز التزامنا برعاية الكوادر الوطنية، والمساهمة في نجاح الصناعة بشكل عام».

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