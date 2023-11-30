«إنوفيشن هب» في دبي يربط المستثمرين بالشركات الناشئة الرائدة لقيادة مستقبل التمويل

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فعالية «يوم المستثمر» السنوية الرائدة، حيث سيتاح لمجتمع المستثمرين فرصة للقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» والنسخة السابعة من «أكسيليريت هير» (AccelerateHER).

يعد «يوم المستثمر» تتويجاً واستمراراً لبرامج مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث يتيح الفرصة لمجتمع المستثمرين الأوسع للالتقاء بالمتأهلين للتصفيات النهائية من الشركات الناشئة، حيث من المقرر أن يقام هذا الحدث في 13 ديسمبر 2023، في «ذا أتريوم» في مركز دبي المالي العالمي، والذي سيكون كذلك بمثابة «اليوم التخريجي» لـ19 شركة ناشئة التحقت ببرنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» و10 نساء متخصصات في الخدمات المالية من برنامج «أكسيليريت هير»، واللاتي سيعرضن خطط أعمالهن والمهارات التي اكتسبنها وطورنها خلال رحلة الإرشاد المقدمة من قبل عدد من البنوك وشركات التأمين الرائدة في المنطقة.

ويتوقع أن يستقطب «يوم المستثمر» 2023 أكثر من 500 مشارك من العاملين ضمن منظومة التمويل والقطاع المالي والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا العام، حصل المشاركون في برنامج «أكسيليريت هير» على الدعم والإرشاد من بنك دبي الإسلامي، في حين تم دعم برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة بريد الإمارات، «إتش إس بي سي» HSBC وبنك موريشيوس المركزي وشركة فيزا ومجموعة زيورخ للتأمين.

وفي هذا الحدث، سيتاح للمتأهلين للتصفيات النهائية من كلا البرنامجين فرصة عرض تقنياتهم المبتكرة وخطط الأعمال والمهارات العالية التي ستساعدهم على تعزيز مسيرتهم المهنية وتدعم جهودهم مع العملاء المحتملين في المستقبل، والمستثمرين المحتملين وقادة الصناعة وكبار أصحاب المصلحة من الشركاء الماليين.

وتركز برامج 2023 من «إنوفيشن هب» على قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وحلول الدفع المبتكرة، والتسويق الفردي، والمصممة لتعزيز الثقافة المالية. وتتضمن الأنشطة جلسات إرشادية، وورش عمل حول المهارات المهنية والشخصية، وفرصاً للتواصل، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نستضيف «يوم المستثمر»، وهو حدث واعد، حيث تشكل برامج المسرعات التي ينظمها «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بمثابة منصات جاذبة للشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا في العالم والعاملة ضمن قطاع الخدمات المالية. يعد «يوم المستثمر» فرصة للمستثمرين والشركاء العالميين للوصول إلى مجموعة حصرية من الشركات الناشئة الموهوبة التي تخرجت بنجاح من مختلف المسرعات الخاصة بالمركز.

يتمتع برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» بسجل حافل من الإنجازات القائمة على تمكين الشركات الناشئة من خلال مساعدتها على تحويل أفكارها إلى منتجات وعروض فريدة للأسواق المالية. ومنذ إطلاقه، شهد البرنامج انضمام أكثر من 3,000 رائد أعمال، وتخريج أكثر من 150 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا قطاع التأمين وشركات التمويل الإسلامي الناشئة، ونتج عن هذه الجهود الإرشادية تكوين 100 نقطة اتصال مع معاهد مالية رائدة في المنطقة.

تم إطلاق برنامج «أكسيليريت هير» في عام 2019 من قبل «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لتزويد الجيل القادم من النساء العاملات في مجال الخدمات المالية باستشارات، بينما يشرعن في رحلتهن المهنية، بدعم من أفضل المواهب وقادة الصناعة في دبي. هذا ونجحت شبكة «أكسيليريت هير» في إرشاد أكثر من 100 امرأة من خلال أكثر من 200 مجموعة إرشادية و120 ورشة عمل.

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