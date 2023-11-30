موانئ دبي العالمية و «آر اس أي كولد تشين» توحدان جهودهما لتأسيس مركز لوجستي لسلاسل التوريد المُبرّدة

المصدر: البيان

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وقعت شركة "آر اس أي كولد تشين" عقد تأجير مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتطوير منشأة جديدة ومتطورة لسلاسل التوريد المُبرّدة في مركزها التجاري واللوجستي الرائد بجبل علي.

وتعتبر "آر اس أي كولد تشين" مشروعاً مشتركاً بين شركة "آر اس أي جلوبال" لسلاسل التوريد ومقرها دبي وشركة "أميريكولد" ومقرها أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة رائدة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها.

سيتم تصميم هذه المنشأة الجديدة وبناؤها وتشغيلها من قبل شركة "آر اس أي كولد تشين" على مساحة 100000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وستوفر المنشأة 40 ألف موقع لمنصات نقالة جديدة إلى منطقة الميناء مع توفير قدرات لنقل البضائع بدرجات حرارة متعددة، سواءً في المستودعات الجمركية للاحتفاظ بالبضائع مع الاستمرار في توفير جميع شروط التخزين اللازمة لها، أو في المستودعات غير الجمركية في حدود زمنية محددة، والربط بالحلول اللوجستية الأفضل في فئتها التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة في أوائل عام 2024، ومن المتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2025.

وسيجمع المشروع بين البنية التحتية لشركة "آر اس أي كولد تشين" التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها والخبرات التشغيلية الكبيرة في الموانئ التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية وإمكانات الوصول إلى الأسواق لتحسين وتيرة تدفق المواد الغذائية الحساسة للحرارة في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال حلول سلسلة التوريد الشاملة، تبحث مجموعة موانئ دبي العالمية دائماً عن طرق للابتكار وتوسيع قدراتها اللوجستية. ويسعدنا أن نتعاون مع "أميريكولد" و"آر اس أي جلوبال" لتزويد متعاملينا بأفضل الحلول التي يمكن من خلالها التحكم بدرجة الحرارة للحفاظ على السلع القابلة للتلف، مما يعزز مرونة صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، قال أبيشيك شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "آر اس أي كولد تشين" : "وضع تعاوننا الأولي مع أميريكولد الأساس لتوسعنا وعزز التزامنا بتوفير حلول سلاسل التوريد المُبرّدة ذات المستوى العالمي. واليوم، يؤدي توحيد جهودنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية إلى رفع قدراتنا لخدمة القطاع وتوسيع تخصصنا على مستوى الإقليم ومدى وصولنا لإعادة تشكيل عمليات توزيع الأغذية في المنطقة. وبدعم من شركتي أميريكولد ومجموعة موانئ دبي العالمية الرائدتين في مجال الخدمات اللوجستية، ننطلق لفتح فرص مثيرة في الشرق الأوسط".

وقال جورج تشابيل، الرئيس التنفيذي لشركة أميريكولد: "تلتزم أميريكولد بالاستثمار في حلول جديدة ومبتكرة طويلة الأجل، تهدف إلى تحسين سلاسل التوريد المُبرّدة من مواقع الإنتاج إلى المستهلكين. وتوفر هذه الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية أوجه تعاون فريدة من نوعها تخلق قيمة كبيرة للمتعاملين المحليين والعالميين. إننا نتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية في دبي مع أول مشروع من بين العديد من المشاريع معاً."

وقال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد - مجلس التعاون لدول الخليج العربية: توفر بنيتنا التحتية عالمية المستوى في ميناء جبل علي وجافزا، إلى جانب مزايا الربط التجاري عالمياً، منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المنتجات الغذائية في المنطقة. ونتطلع إلى وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي سيجمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأغذية معاً ويعزز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي."

توسيع طموحات سلاسل التوريد المُبرّدة

ستقود المراحل اللاحقة من تطوير مشروع "آر اس أي كولد تشين" إلى مضاعفة سعة شبكتها تقريباً لتبلغ 70,000 موضع للمنصات النقالة،(وهو مصطلح للقياس الكمي فيما يتعلق بكمية المخزون) وسيوفر الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة الجديدة سهولة الوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، مما يخدم احتياجات التوزيع المحلية والعالمية. وتتمتع جافزا بمنظومة متطورة للغاية للأطعمة والمشروبات تم تصميمه لتلبية المتطلبات الديناميكية لصناعة الأغذية وقطاعات متعددة مثل البيع بالتجزئة ومنتجات البقالة والتجارة السريعة ومطاعم الخدمة السريعة والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها.

وقد تم تصميم منصة سلاسل التوريد المُبرّدة الجديدة لتوفير حلول عالمية المستوى تعمل على تحسين سلسلة التوريد الإقليمية من المزرعة إلى المائدة، وتقليل النفايات وخفض التكاليف، كما تمثل حلاً فعّالاً من حيث التكلفة للشركات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين في المنطقة.

حضر حفل التوقيع أبهيشيك شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "آر اس أي كولد تشين" ، و جورج تشابيل، الرئيس التنفيذي لشركة أميريكولد ، و عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد" - مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية وقعت في عام 2022 اتفاقية شراكة مع أمريكولد للاستثمار في سلاسل التوريد العالمية في مجال المنتجات الغذائية لتكون أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. وتقول الشركة ان الجمع بين البنية التحتية العالمية التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها في شركة أميريكولد وعلاقات المتعاملين الإستراتيجية، مع البنية التحتية للموانئ التي توفرها مجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية المتكاملة، سيؤدي إلى تحسين غير مسبوق لتدفق المنتجات الغذائية عالمياً.

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