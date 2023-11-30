أسبوع أبوظبي المالي يشهد إعلان «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» تأسيس حضور في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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خلال أسبوع أبوظبي المالي 2023، أعلنت «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» و«جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، إبرام شراكة استراتيجية محورية.

وترتكز هذه الشراكة على تأسيس «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» مكتب دائم لها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجودها الأساسي في نيويورك وسنغافورة، وذلك بالتعاون مع «جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، والمنظومة الداعمة التي توفّرها أبوظبي والمنطقة عموماً.

وترسّخ هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة «جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، بوصفها منصةً رائدةً في المنطقة لمستثمري رأس المال الاستثماري، ورأسمال النمو، إذ سيستفيد أعضاء الجمعية من تجربة عضوية معززة، تتيح الوصول إلى شبكة «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» المنتشرة حول العالم.

ستسعى الجمعيتان إلى تعزيز أوجه التعاون والابتكار والاستثمار في البيئة الغنية لرأس المال الاستثماري بالمنطقة، من خلال مبادرات متخصصة ومتنوعة. كما ستُسهم هذه الشراكة في بناء جسور قوية بين مستثمري «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» في جميع أنحاء العالم، ونظرائهم في الشرق الأوسط.

تُبرز هذه الشراكة الطابع الاستثماري الديناميكي في المنطقة، مؤكدةً نجاح سياسات دولة الإمارات وإصلاحاتها التنظيمية التي تتناسب مع تطلعات المستثمرين في جذب أهم رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية. فوفقاً لتقرير مرئيات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، الصادر عن «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص»، شهد النشاط الاستثماري في مجال رأس المال الاستثماري ارتفاعاً منذ عام 2021 - مخالفاً اتجاهات التمويل التقني العالمية - إذ تشير البيانات إلى نجاح الشركات الناشئة في المنطقة بجمع 1.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقالت كيت أمبروز الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس إدارة «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص»: «يتطور الشرق الأوسط كمركز ديناميكي بارز في الاقتصاد العالمي، ونحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية في المنطقة، بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، نهدف من خلال جهودنا المشتركة إلى تعزيز منظومة الاستثمار عن طريق تمكين الابتكار ورأس المال، وتالياً، تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل، وذلك بالتوافق التام مع الجهات المحلية».

ومن جهتها، قالت نور سويد رئيسة مجلس الإدارة، والعضو المؤسس لجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري: «تُعد هذه الشراكة مع الجمعية العالمية لرأس المال الخاص، شهادة على قوة المشهد الاستثماري في الشرق الأوسط وإمكاناته، إنّنا نتطلع إلى تعزيز الشراكات المؤثرة، ودعم الابتكار، وخلق فرص ذات قيمة كبيرة لأعضائنا».

وقد صرح سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا أن نشهد توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية المحورية بين الجمعية العالمية لرأس المال الخاص، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري. إن اختيار الجمعية العالمية لرأس المال الخاص تأسيس مكتب دائم لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة في منطقة أبوظبي، يسلط الضوء على تأثيرنا المتزايد في مشهد الاستثمار العالمي. ومع التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز بيئة محفزة للابتكار ومشجعة على الاستثمار، ستسهم هذه الشراكة في توسيع الفرص، ودعم جميع الجهات المعنية بالمنظومة. يتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى دعم المبادرات التي ستنبثق من هذه الشراكة، ما يعزز مكانة منطقة أبوظبي، بوصفهـا عاصمة رأس المال».

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