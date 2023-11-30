مسؤول في سوق أبوظبي العالمي يتوقع نمواً قوياً لقطاع التكنولوجيا المالية بالإمارات خلال 3 سنوات

المصدر: وام

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توقع واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية "فينتك" نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين إلى 3 أعوام القادمة.

وقال كووك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم شهد تقدماً كبيراً عما كان عليه قبل ثماني سنوات.

وذكر كووك أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي يبلغ حوالي 5 الالف شركة، مشيراً إلى أن 200 شركة من الإجمالي تعمل في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح واي لوم كووك ان 20% من الشركات المسجلة بالقطاع المالي في سوق أبوظبي العالمي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وافاق نموه المستقبلية.

وأشار كووك إلى انعقاد فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر "فينتك أبوظبي" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، حيث تعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمخاطر والأمن، بالإضافة إلى نقاشات حيوية حول اقتصاد الجرائم المالية، جمعت مؤسسات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لمناقشة الالتزام المبكر للإمارة بالذكاء الاصطناعي.

وذكر المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن المشاركين في "فينتك أبوظبي" سلطو الضوء على مدى نضج قطاع العملات المشفرة، مساعي تصميم الاستقرار للعملات الرقمية، والعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية والتي تعمل على تحسين البنية التحتية للأصول الرقمية والتأثير الشامل للبلوكتشين والجيل الثالث من الإنترنت، في القطاع المالي.

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