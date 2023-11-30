انخفاض على أسعار الوقود خلال ديسمبر 2023

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول ديسمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 3.03 درهم في نوفمبر الى 2.96 درهم في ديسمبر، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس من الى 2.92 درهم في نوفمبر الى 2.85 درهم في ديسمبر. وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 8 فلوس من 2.85 درهم في نوفمبر الى 2.77 درهم في ديسمبر. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر من الى 3.42 درهم في نوفمبر الى 3.19 درهم في ديسمبر.

كانت اللجنة قد أقرت تحفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز