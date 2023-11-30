1.03 % التضخم في الإمارات خلال الربع الثاني

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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بلغ معدل التضخم في دولة الإمارات 1.03 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 106.2 نقاط، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 105.1 نقاط بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة ارتفاع 10 مجموعات من المجموعات الرئيسة، بنسب تبدأ من 0.20 وحتى 8.44 %، متضمنة كلاً من الأغذية والمشروبات، إلى جانب الملابس والأحذية ومجموعة السكن ومجموعة التجهيزات المنزلية، إضافة إلى مجموعة الصحة والاتصالات والتعليم وخدمات الفنادق والتأمين والسلع المتنوعة.

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