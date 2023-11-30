فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض ترويجية في احتفال دبي بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفي دبي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية وتجارب فنون الطهي المتنوعة التي ستعم مختلف أنحاء الإمارة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الفعاليات والعروض خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 3 ديسمبر، ليتمكن سكان وزوار دبي من أن يعيشوا الأجواء المفعمة بالروح الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات هي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي نشعر خلالها بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الإمارات على مدار أكثر من خمسة عقود من تطور ونهضة شاملة جاءت نتيجة الرؤية الطموحة للآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز تقدم الإمارات لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وتحقق الإنجازات العظيمة التي تجعلها نموذجاً تحتذي به سائر الدول الأخرى.

وهذا العام نقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة وعروض في دبي تعكس تراث وتقاليد وإرث الإمارات، ليتمكن سكان وزوار المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من أن يعيشوا هذه الأجواء الوطنية، ويطلعوا على تراثنا، إلى جانب التعبير معاً عن روح الاتحاد والوحدة لدولة الإمارات».

فخر الوطن

ستتزين مراكز التسوق والمباني والمعالم والأبراج الشاهقة والشواطئ بعلم الإمارات والإضاءات بلونه الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، بالإضافة إلى المجسمات المضيئة التي ستنتشر في عدة أماكن في المدينة.

وفي هذا العام، سيتم وضع 11 مجسماً في مواقع رئيسية وهي دوار برج الساعة، وحتا، ودوار الخوانيج، ومدخل الشارقة. وسيتم تركيب الإضاءة في شارع زعبيل 2، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع المستقبل للاحتفال بهذه المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك 12 من التزيينات لأعلام الإمارات العربية المتحدة موضوعة على مواقع مختلفة، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، والقرية العالمية، والجسور الرئيسية.

الثقافة والعروض التراثية

ويمكن الاستمتاع بالثقافة الغنية لدولة الإمارات مع الفرق التراثية التي تقدم عروضها في مواقع رئيسية مثل دبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر مردف، وغيرها، حيث يمكنكم الاستمتاع بالإيقاعات الممتعة لفرق الحربية والعيالة واليولة من 1 حتى 3 ديسمبر.

كذلك يمكن استكشاف تاريخ دبي الثقافي في متحف الشندغة في الفترة حتى 3 ديسمبر، والمشاركة في ورش العمل والعروض التراثية للاحتفال بالتراث البحري للمدينة، أو التوجه إلى متحف الاتحاد في الفترة من 15 نوفمبر حتى 3 ديسمبر لحضور احتفال عائلي مليء بالتقاليد والتراث والترفيه.

وتتوفر الفرصة للاستمتاع بفعالية الدانة على شاطئ الجميرا المفتوح بالقرب من فندق بولغاري والمشاركة في تجربة تدمج الماضي مع الحاضر وإحياء التراث البحري وترسيخ أهميته لدى المجتمع في 29 نوفمبر من 4 عصراً وحتى 11 مساءً.

وستكون هناك فعاليات متنوعة التي تناسب كل أفراد الأسرة، مثل الورشات التعليمية والحرف البحرية والمسابقات. بالإضافة إلى فقرة الأطفال مع مبارك ماشي، بينما يمكن للأهل الاستماع إلى أنغام فرقة العليلة، وتذوق أشهى المأكولات من المطاعم التي يشارك فيها سكان الحي.

وفي 1 و2 ديسمبر من 4 عصراً وحتى 11 مساءً، سيتمكن جميع أفراد الأسرة من الاستمتاع بفعاليات عيد الاتحاد في فريج الخوانيج، من ضمنها الورشات التعليمية مع سكل لاب والحرف الشعبية والمسابقات.

وسيقدم عبدالله الفهيدي فقرة مخصصة للأطفال، بالإضافة لعروض فرق الحربية. أما النساء فيمكنهن الاحتفال بعيد الاتحاد بطريقتهن الخاصة مع أطفالهن والمشاركة في فعالية سمرة المخصصة للنساء فقط من خلال فعاليات وحرف شعبية ومسابقات.

العروض الترويجية

وهناك عروض ترويجية خاصة بعيد الاتحاد في مراكز التسوق بالمدينة، مع تخفيضات تتراوح من 25 حتى 75 بالمئة.

ويمكن الاستفادة من العروض والمبيعات في الفترة ما بين 1 و3 ديسمبر على العطور والمجوهرات والأزياء والأحذية والأدوات المنزلية والملابس من العلامات التجارية الشهيرة مثل إيس هاردوير، وأجمل، وآرماني آيوير، وباث آند بودي ووركس، وبلومينغديلز، وبووتس، وشارلوت تيلبوري، وكلاركس، وكوتش، وكوتون أون بودي، وداماس، وإليزابيتا فرانشي، ووجوه، وفور إيفر 21، وهارفي نيكولز، وإيزيل، وكيدز كوتور، وكورالا ليفينج، وماك، وميك أب فور إيفر، وماركس آند سبنسر، وموسكينو، وعتق هوم، وبوتري بارن، وبريما دايموند، ورالف لورين، وريموند، وشومارت، وسبلاش، وتكساس رودهاوس، وذا تشيز كيك فاكتوري، وذا ريد كاربت، وتايم هاوس، وتايبو، وفيكتوريا سيكريت، وفيرجين ميغاستور، وفيجن إكسبريس، وويست إلم، وزوماتو، وغيرها الكثير.

وهناك كذلك أنشطة عيد الاتحاد التي تتطلع إليها في مراكز تسوق ماجد الفطيم، حيث إنه وفي الفترة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، يستضيف سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء احتفالات عيد الاتحاد، بما في ذلك عروض الرقص التقليدي وظهور مدهش ودانا. يمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع باسترداد نقدي فوري يصل إلى 52 ضعفاً من خلال برنامج الولاء SHARE عند التسوق.

وسيتمتع الزوار بالتزيينات الجميلة أثناء تواجدهم في المنطقة الخارجية لدبي فستيفال سيتي مول. كما يمكنهم الاستمتاع بالعروض الترفيهية في ذا باي بي سوشيال الشهير في يومي 1 و 2 ديسمبر، إلى جانب زيارة السوق الخاص من 1 حتى 3 ديسمبر.

ويمكنهم أيضاً إنفاق 300 درهم أو أكثر عند التسوق للحصول على فرصة الفوز بجوائز رائعة، بما في ذلك نقاط تصل قيمتها إلى 1000 درهم. وكل ما عليهم هو زيارة مكتب خدمة العملاء للتحقق من الإيصالات وتنزيل تطبيق BLUE APP لرمي النرد والفوز بجائزة من بين 12 صندوقاً معروضاً في مركز التسوق.

نكهات دبي المحلية

وتعود تجارب فنون الطهي مرة أخرى خلال هذه المناسبة الوطنية مع مجموعة مذهلة من المأكولات الشهية، والعروض المميزة، وقوائم التذوق الرائعة، والفعاليات ذات النكهات الإماراتية التقليدية، والمأكولات العالمية، لتسليط الضوء على أفضل 11 مطعماً ومقهى في المدينة، وإثراء التراث الغني والأذواق المتنوعة في الدولة.

ويمكن الانضمام إلى مطعم 21 غرام في ميان مول للاحتفال بعيد الاتحاد، حيث تمزج نكهات البلقان والإمارات العربية المتحدة من خلال قائمة طعام خاصة تم إعدادها احتفالاً بهذه المناسبة.

يقدم بوكا، الذي يعكس بيئة الصحراء، قائمة مشتركة تضم أجود المنتجات المحلية بما في ذلك تسعة أطباق منسقة بعناية تم إعدادها باستخدام مكونات مستدامة من مصادر محلية لوفرة جبال الحجر في الشمال ومزارع المنطقة الوسطى وخيرات الخليج العربي والمحيط الهندي. واحتفالاً بالعيد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، يقدم محار دبا بي طبق محار خاصاً مقابل 52 درهماً في 2 ديسمبر.

وفي منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة الجميرا، يقدم إمبيرور لاونج الإمبراطور شاي ما بعد الظهيرة الإماراتي، الذي يضم لاتيه الزعفران اللذيذ، ومجموعة متنوعة من الكعك والحلويات العربية، في حين سيتيح لكم مطعم بالم كيتشن تجربة عشاء بطابع إماراتي خاص، والاستمتاع برحلة تجسد جوهر الدولة.

ويقدم مطعم ميرزام تجربة تذوق الشوكولاته الداكنة الأصيلة مع القهوة العربية، في حين يقدم مطعم بيكل، مطعم البرجر المفضل، آيس كريم ساندوس مجانياً مزيناً بالألوان الوطنية للإمارات مع جميع طلبات تناول الطعام في المطعم.

ويحتفل مطعم فيتناميز فوديز بعيد الاتحاد بتقديم طبق خاص بهذه المناسبة يتكون من مزيج مثالي من لحم البقر المطبوخ ببطء مع التمر والبصل مع أرز الياسمين، في حين يقدم يامانوت اتيلير، المخبز الياباني الحرفي المتميز، دروس خبز مجانية للأطفال على يد أمهر الطهاة اليابانيين الذين سيعلمونهم فن الخبز بمكونات ذات طابع إماراتي، بما في ذلك التمر والهيل والزعتر والزعفران، وسيقدم مطعم موهلا قائمة ثابتة مستوحاة من المطبخ الإماراتي.

وتتوفر الفرصة للانطلاق في جولة طعام غامرة مع فنادق روف ومطعم فرايينغ بان أدفنتشرز، واستكشاف تراث الطهي والتنوع الثقافي في دبي. تشمل هذه التجربة الفريدة ركوب العبرة عبر الخور، والوجبات الخفيفة التي تبعث على الحنين إلى الماضي، وخبز الرقاق مع إضافات مميزة، وغيرها المزيد.

الأسواق الموسمية

ويمكن الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في عيد الاتحاد في سوق رايب بالشراكة مع شرطة دبي بما في ذلك فرقة الشرطة، والتي تشمل عرض السيارات الخارقة وعروض الكلاب وعروض السلامة، وستكون شخصية منصور موجودة لاستقبال الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك موسيقى حية بدءاً من الساعة 5 مساءً.

الأحداث الرياضية

وبالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 52، تبرز بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي في مركز الصدارة في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر في إستاد ذا سيفينز، حيث توفر عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة وبالمهارات الرياضية والأنشطة المناسبة للعائلة، والموسيقى الحية.

كما أن عشاق الرجبي على أتم الاستعداد للاستمتاع مع بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي التي تقدم افتتاحية سلسلة HSBC العالمية لسباعيات الرجبي في عام 2023. وستضم هذه الإضافة الرائدة 24 فريقاً عالمياً، بما في ذلك 12 فريقاً للرجال و12 فريقاً للسيدات، يتنافسون على الفوز.

وتواجه جنوب أفريقيا، التي تسعى إلى تحقيق نصر تاريخي ثالث على التوالي في دبي، منافسة شديدة من منافسين دائمين مثل نيوزيلندا وساموا وكندا. يضيف الشكل الجديد للبطولة الإثارة، حيث تتنافس أيرلندا والأرجنتين وأستراليا وإسبانيا في المجموعة الثانية، وتتنافس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفيجي وبريطانيا في المجموعة الثالثة.

وبالإضافة إلى بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، يعرض الحدث مجموعة متنوعة من التخصصات الرياضية، حيث يمكن لعشاق لعبة الكريكيت أن يشهدوا بطولة الكريكيت المحبوبة، والتي تجتذب فرق الهواة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقام بطولة كرة الشبكة السنوية في منطقة مكونة من أربعة ملاعب، بينما تضم بطولة البادل المثيرة وريباوند، التي سيشارك فيها 240 متنافساً. تعود WODON3 لعامها الثاني، وهي مسابقة للياقة البدنية، حيث تتنافس فرق مختلطة من رجلين وامرأتين وجهاً لوجه عبر سلسلة من اختبارات القوة واللياقة البدنية.

فعاليات وأنشطة مختلفة للأسرة

في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، تنظم أهم مناطق الجذب السياحي في دبي فعاليات وعروضاً خاصة لتمكين العائلات من الاحتفال بهذه المناسبة. من العروض الثقافية إلى الأنشطة الترفيهية إلى التخفيضات الحصرية، هناك الكثير للاستمتاع به.

ويمكن لزوار ميركاتو الاستمتاع بالتزيينات الجذابة التي تجسد روح عيد الاتحاد من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والعروض الحية والأنشطة العائلية الشيقة من 1 وحتى 3 ديسمبر، حيث يمكن الاستمتاع بالعروض المذهلة، مثل Cyr Wheel Solo وAdagio Duo وAcro Duo، إضافة إلى عروض فرق العيالة التقليدية، ويمكن للأطفال تجربة الرسم على الوجه، وحضور ورش تفاعلية لتلوين الجمال.

وتعد القرية العالمية، الوجهة العائلية المثالية للاحتفال بعيد الاتحاد، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة الأوبريت الوطني الحماسي: رؤية الإمارات العربية المتحدة والعروض الثقافية في جميع أنحاء المنتزه، حيث سيعيشون الأجواء الوطنية مع الديكورات المستوحاة من هذه المناسبة والأنشطة المتنوعة يومياً ابتداءً من الساعة 4 عصراً. كما تعد موشنجيت دبي بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة في عيد الاتحاد مع جولات ممتعة وعروض عائلية ومأكولات عالمية.

وخلال عام الاستدامة يتبنى ليغولاند دبي LEGOLAND هذا المفهوم من خلال ما يقدمه من أنشطة عائلية ووجبة فطور وغداء خاصة بعيد الاتحاد يوم 2 ديسمبر من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 مساءً في مطعم بريكس فاميلي.

ويتحول فندق لابيتا إلى مركز لاحتفالات عيد الاتحاد يومي 1 و2 ديسمبر. من الزهور إلى عروض العيالة التقليدية، حيث يقدم الفندق مزيجاً من التجارب الثقافية. ويمكن الاستمتاع ببوفيه عشاء عربي في كاليا مع عازفي الموسيقى العربية الحية. تبدأ الأسعار من 155 درهماً للبالغين و90 درهماً للأطفال، ومجاناً للأطفال دون سن 6 سنوات.

وتوفر المزلقة الزجاجية في مرصد سكاي فيوز تجربة مشوقة مع عرض خاص لتذكرة بقيمة 52 درهماً، متاح فقط في 1 ديسمبر 2023. هذه الصفقة الحصرية مفتوحة للمقيمين في الإمارات وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر إطلالة لا مثيل لها على دبي. كما يمكن الاستمتاع بالوقت في عيد الاتحاد مع عرض الدلافين والفقمات في دبي دولفيناريوم.

ويمكن الحصول على تخفيضات بنسبة 30% على التذاكر العادية أو VIP باستخدام الرمز الترويجي UAE52 من www.dubaidolphinarium.ae. كما يمكن الاستمتاع بمغامرة في الهواء الطلق في حتا وادي هب مع الحصول على تخفيضات بنسبة 30% حتى 3 ديسمبر.

فمن الرماية إلى الانزلاق بالحبل، يمكن صنع ذكريات تدوم في عيد الاتحاد. ويمكن مشاهدة سحر أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم في ميراكل جاردن، والاستمتاع بالعرض الحي الساحر والمسيرة يومي 2 و3 ديسمبر. وتتوفر «أسعار تذاكر المقيمين» الحصرية بقيمة 65 درهماً للبالغين والأطفال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز