أجندة حافلة بالفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي خلال ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة حافلة بفعالياته لشهر ديسمبر، والتي تسهم في تعزيز مكانته كمركز رائد للمؤتمرات والمعارض عالمية المستوى.

وتغطي فعاليات الشهر المقبل مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البناء والتشييد، والأغذية، والرعاية الصحية، والاتصالات الراديوية، وغيرها من القطاعات.

ويشهد المركز خلال الفترة حتى 15 ديسمبر تنظيم النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي يتضمن منتدى مخصصاً لصنّاع القرار من الجهات الحكومية وغيرها من الهيئات ذات العلاقة.

ويُعد معرض الخمسة الكبار (4 - 7 ديسمبر) من الفعاليات البارزة على الأجندة السنوية لمركز دبي التجاري العالمي، حيث يحتفي المعرض بمسيرة تمتد لـ 43 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام حضور أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2,200 شركة عارضة.

ويقام معرض النوافذ والأبواب والواجهات وجلف جلاس، والذي يعد أكبر الفعاليات المتخصصة في هذه الصناعة بالمنطقة بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار خلال الفترة (4 - 7 ديسمبر).

ويعد مؤتمر سلامة الأغذية، والذي تنظمه بلدية دبي خلال الفترة (10 – 13 ديسمبر) منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات، حيث يجتمع خبراء القطاع لمناقشة التحديات التي تؤثر على قطاع الغذاء، وسلامة الأغذية، وسلاسل التوريد والإمداد، وجهود التعاون العالمي.

وتحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، يعود معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية إلى دبي خلال الفترة (12 - 14 ديسمبر) متضمناً أجندة حافلة تشمل خمس فئات رئيسية وهي: الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، والحياة المستدامة.

عرب بلاست

ويسعى معرض عرب بلاست، والذي يقام مرة كل عامين، إلى التأكيد على أهمية الاقتصاد الدائري ضمن قطاع صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط، وتستضيف الدورة السادسة عشرة من المعرض (15 ــ 13 ديسمبر) سلسلة من النقاشات بين المختصين للتباحث في كيفية تعميق مساهمة هذا القطاع في إنشاء بيئة أكثر استدامة.

وتنطلق الدورة الرابعة والعشرون من الملتقى العالمي للطب الجنسي خلال الفترة (15 ــ 17 ديسمبر)، والذي يعد من أهم الفعاليات للمختصين في هذا القطاع الطبي حول العالم. ويأتي الملتقى بتنظيم من الجمعية الدولية للصحة الجنسية وجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، وهو يعقد بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجدداً معرض المنتجات الصينية (19 ــ 21 ديسمبر)، والذي يعد الفعالية الأبرز على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الصينية.

وستشهد نسخة هذا العام زيادة مساحة المعرض إلى رقم قياسي يبلغ 70,000 متر مربع، وسيتم عرض أكثر من 100,000 منتج من أكثر من 3,000 مورد معتمد. ويختتم المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، والذي ينعقد خلال الفترة (19 ــ 21 ديسمبر)، أجندة فعاليات شهر ديسمبر.

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