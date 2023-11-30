التحول الرقمي يعزز انتقال كبار التنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية للدولة

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة «رايتر ريلوكيشنز» العالمية المتخصصة في مجال التنقل إن المسيرة القوية للتحول الرقمي في الإمارات تعزز انتقال كبار التنفيذيين من دول أوروبا وأمريكا الشمالية إلى الدولة. وعزا سيمون مايسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في «رايتر ريلوكيشنز» ذلك إلى الزيادة الاستثنائية في عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف مايسون: «في ضوء المنافسة الشديدة على استقطاب الكوادر البشرية الأفضل، أصبح من الواضح للشركات التكنولوجية أهمية التنقل السلس لموظفيها للحفاظ على زيادة إنتاجهم. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور شركة رايتر ريلوكيشنز في تيسير هذا الجانب الحيوي في قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم تنقل المديرين والتنفيذيين العاملين في القطاع».

وقال: «بات من الضرورة أن ندرك أن القضايا المعقدة المحيطة بانتقال الموظفين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، متعددة الجوانب، فإن الانتقال إلى بلد جديد ينطوي على الكثير من الأعباء التي تتجاوز الحدود المكانية للمكتب أو تغيير في مهام العمل».

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